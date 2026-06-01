疑惑晴れるも、未だに姿を現さず…キム・スヒョン、1年以上更新されないSNSに「戻ってきて」

俳優キム・スヒョンが、涙の記者会見から1年ぶりに公式コメントを発表し「感謝している」と明かしたなか、彼のSNSにも応援のコメントが相次いで寄せられている。

去る5月27日、所属事務所ゴールドメダリストは公式コメントを通じて、女優キム・セロンさんが未成年であったときに交際したという疑惑について、「故人のメッセージアプリの会話内容は、キム・スヒョン氏とは無関係の他人との対話を偽造・変造したものだ」と伝えた。

【キス写真も】捏造されたキム・スヒョンの未成年交際

キム・セロンさんの音声として出回っていた録音ファイルについても、「AI技術を利用して生成された捏造資料であることが確認された」と発表した。

続けて、キム・スヒョン側は「客観的な証拠に基づいて真実を明らかにしてくださった捜査機関の尽力に深く感謝する」と謝意を伝えた。

特にキム・スヒョン側は、当時疑惑を否定した記者会見を振り返りながら、「キム・スヒョン氏は1年前の記者会見で『信じてくれとは言いません。必ず証明してみせます』と約束した」と語った。

（写真提供＝OSEN）キム・スヒョン

その上で、「キム・スヒョン氏のこの1年は、ただその約束を守るための時間だった」とこれまでの時間を回想し、「ついに法が定めた手続きと徹底した捜査を通じて、真実を証明した。これまでキム・スヒョン氏を信じて待ってくださったすべての方々に深く感謝する」と付け加えた。

これに先立ち、2025年にキム・スヒョンはキム・セロンさんとの未成年交際疑惑で、論争の中心に立たされたが、キム・スヒョンは交際の事実は認めつつも、相手が未成年のときに交際したことはないと強調していた。

しかし、キム・スヒョンはこの論争によってすべての活動を休止。彼のSNSもまた、2025年2月の投稿を最後に、474日間にわたって、更新されていない。

これに対し、ファンは「会いたい」「恋しい、戻ってきて」「あなたに会える日を待っています」「6月があなたにとって癒しの月になりますように」「ファンはいつでも待っています」など、応援のコメントを寄せている。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・スヒョン プロフィール

1988年2月16日生まれ。2011年に放送されたペ・ヨンジュン企画のドラマ『ドリームハイ』（KBS）で一躍人気を集めた。日本でも大ヒットしたドラマ『星から来たあなた』で演技力が高く評価され、アジア各国で不動の人気を誇る。また、主演を務めた2024年の『涙の女王』が世界的なヒットとなり、韓流スターとしての地位を盤石にした。内向的な性格を心配した母親から演劇を勧められたことをきっかけに、俳優を志すようになった。