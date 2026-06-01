日本野球機構（NPB）は1日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

森下翔太（阪神）、佐藤輝明（阪神）、大山悠輔（阪神）に続き1日中間発表では、セ・リーグ中継投手の大勢（巨人）、セ・リーグ抑え投手のキハダ（ヤクルト）、セ・リーグ二塁手の中野拓夢（阪神）、パ・リーグ一塁手の清宮幸太郎（日本ハム）、ネビン（西武）、パ・リーグ三塁手の栗原陵矢（ソフトバンク）、パ・リーグ外野手の万波中正（日本ハム）、周東佑京（ソフトバンク）、西川史礁（ロッテ）、パ・リーグ指名打者のレイエス（日本ハム）が10万票を突破した。

セ・リーグ遊撃手では長岡秀樹（ヤクルト）が村松開人（中日）を抜いてトップに立てば、パ・リーグ先発投手も伊藤大海（日本ハム）がトップに浮上した。

今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

70,912 高橋遥人（阪神）

57,051 山野太一（ヤクルト）

34,290 才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

117,638 大勢（巨人）

52,712 星知弥（ヤクルト）

22,803 レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

131,112 キハダ（ヤクルト）

56,797 岩崎優（阪神）

45,714 マルティネス（巨人）

＜捕手＞

69,732 坂本誠志郎（阪神）

62,119 古賀優大（ヤクルト）

46,763 坂倉将吾（広島）

＜一塁手＞

149,456 大山悠輔（阪神）

51,745 筒香嘉智（DeNA）

49,845 オスナ（ヤクルト）

＜二塁手＞

124,018 中野拓夢（阪神）

67,143 牧秀悟（DeNA）

35,537 田中幹也（中日）

＜三塁手＞

180,708 佐藤輝明（阪神）

53,234 武岡龍世（ヤクルト）

36,014 坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

90,493 長岡秀樹（ヤクルト）

88,080 村松開人（中日）

61,004 木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

195,340 森下翔太（阪神）

90,180 度会隆輝（DeNA）

87,805 細川成也（中日）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

54,127 伊藤大海（日本ハム）

47,524 平良海馬（西武）

31,071 大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

63,804 椋木蓮（オリックス）

58,562 甲斐野央（西武）

54,429 鈴木昭汰（ロッテ）

＜抑え投手＞

94,044 マチャド（オリックス）

56,135 岩城颯空（西武）

51,484 横山陸人（ロッテ）

＜捕手＞

89,908 田宮裕涼（日本ハム）

59,786 若月健矢（オリックス）

46,773 山本祐大（ソフトバンク）

＜一塁手＞

111,817 清宮幸太郎（日本ハム）

101,798 ネビン（西武）

52,153 ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

93,542 太田椋（オリックス）

71,065 小川龍成（ロッテ）

65,997 牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

131,913 栗原陵矢（ソフトバンク）

64,019 郡司裕也（日本ハム）

51,231 宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

62,531 村林一輝（楽天）

60,960 水野達稀（日本ハム）

54,642 紅林弘太郎（オリックス）

＜外野手＞

130,246 万波中正（日本ハム）

108,047 周東佑京（ソフトバンク）

106,095 西川史礁（ロッテ）

＜指名打者＞

127,990 レイエス（日本ハム）

86,183 柳田悠岐（ソフトバンク）

39,076 森友哉（オリックス）