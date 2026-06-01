【台風6号あすからあさって西・東日本に接近へ】

台風6号は今夜、沖縄本島地方に最接近する見込みです。沖縄では今夜にかけて大雨による土砂災害や暴風などに警戒が必要です。

【CGで見る】台風6号の予想進路図 あすからあさって西・東日本に接近へ

その後、台風は北上を続け、今夜からあすにかけては奄美地方で雨と風が強まり、あす日中からは西日本でも太平洋側を中心に大雨になる所があるでしょう。西日本ではあす午後以降、風も強まる見込みです。

水曜日には東日本に台風が最接近 冠水や交通機関の乱れに注意、警戒

あさって水曜日には東日本に台風が最接近し、水曜日の午前中から東海や関東で大雨のおそれがあります。関東はあさって水曜日、道路の冠水や交通機関の乱れなどにも注意、警戒が必要です。

【きょうは東京で今年一番の暑さ北日本も真夏日続出】

きょうは前線の影響で西日本で雨が降る一方、関東や北日本で晴れて季節外れの暑さになる所があります。東京はすでに今年一番の暑さになっていて、北海道でも真夏日になる所があるでしょう。内陸では猛暑日の所も出てきそうです。熱中症など体調管理にお気をつけください。

きょうの各地の予想最高気温は、

札幌 :31℃ 釧路:19℃

青森 :29℃ 盛岡:32℃

仙台 :30℃ 新潟:31℃

長野 :32℃ 金沢:30℃

名古屋:31℃ 東京:32℃

大阪 :30℃ 岡山:30℃

広島 :30℃ 松江:32℃

高知 :28℃ 福岡:31℃

鹿児島:29℃ 那覇:26℃