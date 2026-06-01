【ブルボン】発汗しやすい時期に向けて「ミネラル塩タブレット」など3品を発売

ブルボンは、気温が高くなり、発汗しやすい時期に向けて「ミネラル塩タブレット」など3品を2026年6月2日に全国発売する。

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◆ミネラル塩タブレット

持続性エネルギー源パラチノースと、4種のミネラル(ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム)を配合した、塩タブレット。シトラスフレーバーのすっきりとした味わいで、携帯しやすい小袋タイプ。

内容量:21g

賞味期限:12カ月

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店、コンビニエンスストアなど

※パラチノース(R)はDM三井製糖の登録商標。

◆ミネラル塩ゼリーplusビタミンレモンスカッシュ味

6種のミネラル(ナトリウム、亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、マグネシウム)を配合したパウチゼリー。レモン香るさっぱりとした味わいに仕上げた。ミネラルに加え、10種のビタミンも配合し、不足しがちな栄養素も摂取できる。常温保管ができ、用途に合わせて冷蔵･冷凍どちらでも使える。

内容量:150g

賞味期限:10カ月

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

◆ミネラル塩ゼリーパイン

塩を加えた果汁入りゼリーに、塩ラムネ味のキューブゼリーとパイナップル果肉を加えた暑い夏にぴったりのカップゼリー。常温保管が可能。

内容量:142g

賞味期限:6カ月

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

◆【再発売】ミネラル塩バニラアイス

長崎県五島近海の海水塩で作られた“矢堅目の塩”を加え、ミルクの甘さにほんのりと塩味を感じるモナカアイス。体をクールダウンしながら、塩バニラのまろやかな味わいが楽しめる。

内容量:150ml

発売日:2026年6月1日

◆【既存品】ミネラル塩飴

6種のミネラル(ナトリウム、亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、マグネシウム)を配合したさわやかなグレープフルーツ味の塩飴。1粒にクエン酸100mgを配合している。

内容量:94g(個装紙込み)

賞味期限:12カ月