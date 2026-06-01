【スタバ新作】バナナの甘みとはちみつの香りを楽しむ『ハニー バナナ フラペチーノ』登場
スターバックスから、新作ビバレッジ「ハニー バナナ フラペチーノ」が6月5日より全国の店舗に登場する。バナナの濃厚な甘みと、はちみつのやさしい香りを掛け合わせた1杯として展開し、初夏シーズンに向けた新たなフラペチーノとして打ち出す。
【画像】現在登場中…コーヒー香る大人の『バナナ アフォガート フラペチーノ』
「ハニー バナナ フラペチーノ」は、バナナ本来のまろやかな甘みを生かしながら、はちみつのコクのある甘さを重ねることで、素材が織りなすバランスの取れた黄金の味わいに仕上がっている。
カップの底には「もったいないバナナ」を使用した果肉を入れ、飲み進めるたびにバナナ本来の自然な甘みと食感が感じられる仕立てになっている。さらに「もったいないバナナ」を使用したバナナパウダーに、ホワイトチョコレート風味のシロップとはちみつを合わせたフラペチーノを注ぎ入れ、仕上げにホイップクリームとはちみつがトッピングされている。濃厚でまろやかなコクがありながら、はちみつならではの甘さが口の中に広がり、バナナのまろやかな甘みとマッチする贅沢感のある味わいとなり、初夏のご褒美にぴったりの一杯となっている。
また、バナナをテーマにした商品展開として、「バナナアフォガートフラペチーノ」も現在登場している。エスプレッソのほろ苦さとバナナの甘みを掛け合わせた味わいで、それぞれ異なる魅力を楽しめる構成となっている。
■商品概要 価格はすべて税込
「ハニー バナナ フラペチーノ」
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞687円 ＜店内＞700円
販売期間:6月5日〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある
取扱店舗:全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
【画像】現在登場中…コーヒー香る大人の『バナナ アフォガート フラペチーノ』
「ハニー バナナ フラペチーノ」は、バナナ本来のまろやかな甘みを生かしながら、はちみつのコクのある甘さを重ねることで、素材が織りなすバランスの取れた黄金の味わいに仕上がっている。
また、バナナをテーマにした商品展開として、「バナナアフォガートフラペチーノ」も現在登場している。エスプレッソのほろ苦さとバナナの甘みを掛け合わせた味わいで、それぞれ異なる魅力を楽しめる構成となっている。
■商品概要 価格はすべて税込
「ハニー バナナ フラペチーノ」
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞687円 ＜店内＞700円
販売期間:6月5日〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある
取扱店舗:全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）