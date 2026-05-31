パブリックドメイン・ホラーに新たな刺客。

アメリカの人気カートゥーンキャラクター「ポパイ」をホラー映画化した『ポパイ・ザ・スレイヤー・マン』（原題:POPEYE THE SLAYER MAN）が７月24日(金)より公開されることが決定した。

1929年にアメリカの漫画家エルジー・クリスラー・シーガーによって生み出された“ポパイ”が、本作ではセーラーマン（船乗り）からスレイヤーマン（殺人鬼）に鞍替え。ホウレンソウ缶と屈強な前腕を武器に、若者たちを血の海に沈めていく。あの腕の殺人鬼はかなり嫌かも。

夜ごと港をさまよい獲物を探し回る“船乗り”の都市伝説。大学生のデクスターはその都市伝説を題材にドキュメンタリー映画を制作しており、調査のために友人たちと港近くの廃工場へ忍び込む。遊び半分だった彼らはやがて、伝説の船乗りに遭遇し……。

予告編はこちら。ホウレンソウ缶が怪しく緑に輝いております。

本作の続編『Popeye the Slayer Man 2（原題）』も現在制作中とのこと。

『ポパイ・ザ・スレイヤー・マン』

７月24日(金)よりヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開

(c) 2025 Sailor Man Films LLC. All rights reserved.