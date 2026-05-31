邪道・大仁田厚（６８））が３１日、大阪・茨木市のダムパークいばきたで「吊り橋プロレス」に挑んだ。

「総合警備保障（株）エクシード ｐｒｅｓｅｎｔｓ 吊り橋プロレス」が開催され、大仁田らが参戦。試合前には、日本一長い４２０メートルの歩行者専用つり橋があるグラビテート大阪を、邪道が体験した。茨木市の特任大使「いばらき童子」が歓迎のため駆けつけ、さらにこの日は恐竜ウオークショーが開催されており、大仁田、童子、恐竜の時代も設定も異なる三者がそろい踏みとなった。

プロレス大会のメイン戦で大仁田はダイナ御堂と組み、クワイエット・ストーム＆Ｋｅｎとタッグ戦で激突。御堂が集中攻撃を受け、長く劣勢が続くと邪道は「パートナーが弱過ぎるよ！」と嘆き会場の笑いを誘う。

中盤、大仁田はストームに毒霧を浴びせ、戦意を喪失させると、Ｋｅｎを捕らえコブラツイストをかける。「この技アントニオ猪木だろ、コノヤロー！」と叫びながら、つり橋を背景にダメージを与えた。最後はＫｅｎの脳天をギターショットで打ち抜き、３カウントを奪った。

試合後のマイクでは「今度はこの場所で、電流爆破をやりましょう」と話すと、会場中から大歓声が起こった。最後は、会場に集まった多くの観客を一つにする「ファイヤー！」で、大会を締めくくった。