²Öß·¹áºÚ¡¡À¼Í¥¤È¤·¤ÆÅ·²¼¤ò³Í¤ì¤½¤¦¤Ê·Ý¿Í¤È¤Ï¡¡¤µ¤ó¤Þ¤âÇ¼ÆÀ¡ÖCM¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤Í¤ó¡×
¡¡À¼Í¥¤Î²Öß·¹áºÚ¡Ê37¡Ë¤¬31ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö½µ´©¤µ¤ó¤Þ¤È¥Þ¥Ä¥³¡×¡ÊÆüÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À¼Í¥¸þ¤¤À¤È´¶¤¸¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×Äö¥²¥ó¥É¥¦Ìò¡¦Î©ÌÚÊ¸É§¡¢¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×´ÅÏª»ûÌªÍþÌò¡¦²Öß·¡¢¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¥Ç¥ó¥¸Ìò¡¦¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¤Î¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂÀ¤Âå¤Î¿Íµ¤À¼Í¥¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£À¼Í¥¶È³¦¥È¡¼¥¯¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬À¼Í¥¤ä¤Ã¤¿¤éÅ·²¼³Í¤ì¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¦¿Í¡×¤Î¤ªÂê¤Ë¡¢²Öß·¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤¹¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ø³¿Äâ¡Ù¤ÎÃæÌî¤µ¤ó¡×¤Èµó¼ê¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÀ¼Ê¹¤³¤¨¤ë¤È¥Ï¥Ã¤È¸þ¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ã¤´¤¤¤¤¤¤À¼¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤â¡Ö¤¢¤¡¡Á¡ªÃæÌî¤Ê¡ª¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¡ÖÀ¼¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤·¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¡©¤³¤ì¤¬CM¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤Í¤ó¡×¡£²Öß·¤â¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÁê¤Å¤Á¤·¤¿¡£