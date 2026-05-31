¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¥¢¥ËーÌò¡Ö»à¤ó¤ÀÊý¤¬¥Þ¥·¡×¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤Î¶ì¤·¤ß¸ì¤ë ¨¡ ¡Ö¿ÈÂÎÅª¤Ê¾É¾õ¤¬²±Â¬¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢·Ú»ë¡¦Ìµ»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂÑ¤¨Æñ¤¤¶ìÄË¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¥·ー¥º¥ó5¤Î»£±ÆÃæ¤Ë¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¥¢¥Ëー¡¿¥¹¥¿ー¥é¥¤¥ÈÌò¥¨¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥¢ー¥Æ¥£¤¬¡¢¡È»à¤ó¤ÀÊý¤¬¥Þ¥·¡É¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É¿¼¹ï¤Ê¾É¾õ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯6·î¡¢¥â¥ê¥¢ー¥Æ¥£¤Ï¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤Ï¹Ã¾õÁ£¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËýÀÅª¤ÊÈèÏ«¤äÅÇ¤µ¤¡¢Æ°Ø©¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥â¥ê¥¢ー¥Æ¥£¤Ï»£±ÆÃæ¡ÖÌò¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤ò¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÊÆ¤Ø¤Î´ó¹Æ¤Ç¡¢¿ÇÃÇ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤ä¼£ÎÅ¤Î·Ð¸³¤òÄÖ¤Ã¤¿¥â¥ê¥¢ー¥Æ¥£¡£2023Ç¯9·îº¢¤Ë¡Ö¿¼¤¤ÈèÏ«´¶¡×¤È¤·¤Æ¸½¤ì»Ï¤á¤¿¾É¾õ¤Ï¡¢Ìó2Ç¯¸å¤Ë¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤Û¤É¡×°²½¤·¡¢¡Ö¥¢¥éー¥à¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤â¿²²á¤´¤·¡¢½µËö¤Ë¤Ï19»þ´Ö°Ê¾å¤Ö¤ÃÄÌ¤·¤ÇÌ²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Öµ¤Ê¬¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤Î°²½¡×¡Ö¼êÂ¤Î¤·¤Ó¤ì¡×¡ÖÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´í¸±¤Ê¾É¾õ¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¥â¥ê¥¢ー¥Æ¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²¿¤è¤ê¤â¶²¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ²±ÎÏ¤ÎÄã²¼¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´ÊÃ±¤Ê¥»¥ê¥Õ¤µ¤¨³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤Î»£±ÆÃæ¤À¤Ã¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¶²ÉÝ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¡£
¿¼¹ï¤Ê¾É¾õ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×ºÇ½ª¥·ー¥º¥ó¤Î»£±Æ¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀ¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¸ø¤Î¾ì¤Ç¡¢ËýÀ¼À´µ¤È¤¤¤¦ÆùÂÎÅª¶ìÄË¤ÎÃÏ¹ö¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç·Ð¸³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂç¤¤ÊÀº¿ÀÅª¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎÅª¤Ê¾É¾õ¤¬²±Â¬¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢·Ú»ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂÑ¤¨Æñ¤¤¶ìÄË¤À¤Ã¤¿¡×¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥ËーÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¸½¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö»ä¤ÏÈà½÷¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤Î¶ì¤·¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö»þ¤Þ¤ÀÉÂ¾õ¤Ï³ÎÄê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¿À·ÐÆâ²Ê¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥â¥ê¥¢ー¥Æ¥£¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬»à¤Ì²ÄÇ½À¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Î¶ìÄË¤Ë¡¢»à¤È¤¤¤¦³µÇ°¤µ¤¨¤â¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î°Â¤é¤®¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£¤¢¤Î¾õÂÖ¤ÇÀ¸¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬¡¢»à¤è¤ê¤â¶²¤í¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¡£
¤·¤«¤·¥·ー¥º¥ó½ªÈ×¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿2025Ç¯5·î¡¢ÆâÊ¬Èç²Ê°å¤«¤é¡ÖÅú¤¨¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤Ê¤¿¤òµß¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Î¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¡×¤È¿ÇÃÇ¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡ÖÄ¹Ç¯¤Îº®Íð¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯·Á¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥ê¥¢ー¥Æ¥£¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬ºÆ¤ÓÆ°¤»Ï¤á¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²¿Ç¯¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¶ì¤·¤ß¤Ë¸ÀÍÕ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢Åú¤¨¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡£
¤Þ¤¿¼£ÎÅ³«»Ï¤«¤é¿ô¤«·î¸å¡¢¿¼¹ï¤ÊÀº¿ÀÅª´íµ¡¤Ë´Ù¤ê¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¹ðÇò¡£¼£ÎÅ¤¬¸ú¤»Ï¤á¤¿»þ¡¢¡Ö²áµî2Ç¯´Ö¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤É¤ì¤Û¤É¡È¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡É¤ò¸ç¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥â¥ê¥¢ー¥Æ¥£¤Ï¡Ö¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Ï¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë·Á¤Ç¸½¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤·¼«Ê¬¤¬¡È¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤äÈèÏ«¤Î¤»¤¤¤À¡É¤ÈÊÒ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯µ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤Î¸÷¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£µ¤¹ç¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Source: