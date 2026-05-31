飼い主さんのお母さんが遊びにきたら、ワンコは大喜び！しかし弟犬がお母さんに甘え始めたら、わかりやすく不機嫌になって…？ワンコがヤキモチを妬く様子が話題になり、投稿は記事執筆時点で38万3000回再生を突破。「最高」「可愛すぎる」といった声が寄せられています。

【動画：大好きな人が遊びにきて喜ぶ犬→弟犬が甘えていたら…想像以上に『ヤキモチを妬く光景』】

ワンコが飼い主の母を熱烈歓迎

YouTubeチャンネル「柴犬ロックちゃんねる。」に投稿されたのは、柴犬の「ロック」くん＆「ボブ」くんのお家に飼い主さんのお母さんが遊びにきた時の様子です。お母さんのことが大好きなロックくんは、お顔を見た瞬間にヒコーキ耳になって大喜び！しっぽを振りながらぴょんぴょん動き回り、とびきりの笑顔で熱烈歓迎したそう。

弟犬が甘えたら、嫉妬心むき出しに！

兄犬のロックくんが歓迎の儀式をしている間、弟犬のボブくんにはサークルの中で待機してもらっていました。そろそろロックくんも満足したようなので、ボブくんを外に出してあげたところ、さっそくお母さんのところに飛んでいって甘え始めたとか。

するとロックくんは明らかに不満そうなお顔になり、「馴れ馴れしいぞ！」とばかりに吠えたそう。それでもボブくんがお母さんに「ヨシヨシして」とアピールし続けていたら、ロックくんは「ガウガウッ」と唸りながら噛みつくフリをして激怒。嫉妬心むき出しの姿が可愛くて、思わずニヤけてしまいます！

可愛がったら、すっかりご機嫌に

少しの間、ロックくんとボブくんはお母さんを取り合ってケンカしていたのですが、お母さんが2匹を順番に撫でてあげたら落ち着いたとか。

特にヤキモチ焼きなロックくんにはフォローが必要なため、たっぷりナデナデしながら「大好きだよ」と伝えた後で、ボールで一緒に遊んであげることに。するとロックくんはすっかり機嫌が良くなって、無邪気な笑顔を見せてくれたそうですよ。

この投稿には「喜び方も嫉妬も可愛いなぁ」「本当大好きなんだね」「こっちまで幸せな気持ちになる」「取り合いされるお母さんが羨ましい」といったコメントが寄せられています。

ロックくん＆ボブくんの個性豊かで可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「柴犬ロックちゃんねる。」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬ロックちゃんねる。」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。