ドナルドダックのお誕生日を記念した「DONALD FASHION 2026」コレクションが、ディズニーストアで2026年5月15日（金）より順次発売されます。

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人気スピジャも！ドナルド誕生日ファッション

6月9日はドナルドのお誕生日。

初夏にぴったりなネイビーとホワイトのボーダー柄や、大胆なキャラクターデザインがアクセントになったファッショングッズが登場します。

デニムジャケットは、ドナルドの顔とネームロゴを大胆に配置したバックデザインが特徴。

ドナルドのもこもこした生地や立体的な帽子など、こだわりのデザインです。

胸ポケットにもドナルドが入っているような細やかな刺繍が施されています。

さらに、人気のSpirit Jersey（スピリットジャージー）も登場。

Disneyロゴに、たくさんのドナルドが並んでいるユニークなデザインです。

ドナルドデザインの便利バッグ

“メガサイズ”のトートバッグも登場します。

今シーズン注目のボーダー柄にドナルドを散りばめた総柄と、ダイナミックなフェイスデザインで、両面楽しめるデザインです。

長さ違いの2種類の持ち手が付いていて、使いやすくなっています。

夏シーズンに便利な保冷機能付きのトートバッグも登場。

ポケット部分にはドナルドを刺繍しています。

ドナルドフェイスのショルダーバッグもインパクトのあるデザインです。

※記載価格はすべて税込みです。

※品切れの際はご了承ください。

※商品のデザイン、価格、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。