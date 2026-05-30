秋元真夏は雨女！？狩野英孝もタジタジで大ピンチ！【奈良⇒大阪⇒和歌山城】：出川哲朗の充電させてもらえませんか？
5月30日（土）に放送した「出川哲朗の充電させてもらえませんか？ 春爛漫の関西！【奈良⇒大阪⇒和歌山城】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】秋元真夏は雨女！？狩野英孝もタジタジで大ピンチ！【奈良⇒大阪⇒和歌山城】
今回は、明治維新発祥の地・奈良県五條市から大阪を経て＜和歌山城＞を目指す充電旅！出川と熊谷Dは五條市立民俗資料館を訪れた後、新町通りで高級チョコ店を発見。ガーナ産カカオの濃厚な味を絶賛し、電動バイクで出発。大阪方面へ向かっていると山道で雨が降り出し、登り坂で熊谷Dのバッテリーがゼロに。出川が一人で交渉した豪邸で、庭の立派な壺の数々に魅了されながら、収穫したての椎茸焼きや、自家製レモンジュースを堪能。
千早赤阪村に突入すると、沿道でゲストバイクを発見。初登場のゲスト・秋元真夏と合流。すぐに秋元がドラマの番宣を始めると、すかさずツッコみを入れる出川。人生初のバイクの運転という秋元と走り出すと5分後、出川は思わずバイクを停めてしまうことに…。
乃木坂46時代の思い出話を咲かせながら定食屋さんへ。“天ぷらうどん”や“牛すき鍋定食”を食べ、立派な苺“紅ほっぺ”までいただき、一行はお腹も充電も満たし再び出発。
日本屈指のパワスポ＜瀧谷不動尊＞に到着した3人は旅の安全を祈願。秋元の熱心な長さにいつもと違う様子に出川は衝撃を受ける。
“身代わりどじょう”を流すお堂を訪れ体験してみることに。肩こりに悩む秋元は1体を流す一方、出川は住職たちを驚かせる行動に！？再び電動バイクで走り出すと本降りの雨になり、カッパを着用。＜河内長野駅＞の横をすり抜けて険しい山道へ入るが、ここで熊谷Dと出川のバッテリーがなくなる事態に…。
秋元一人で充電交渉へ。民家でなんとか充電させていただけることになると、出川、熊谷Dがそこに合流。お土産にスナップエンドウをいただき、充電後、和泉市へ。
教えていただいた焼肉店でお肉を美味しく食べている途中、まさかの秋元とはここでお別れ…。そこへ関西国際空港から到着した状況を把握していないゲストの狩野英孝が合流。作戦会議後、泉佐野市を目指して出発。岸和田市に入るが辺りはすでに真っ暗、今晩の宿探しへ。
翌朝、風情ある旧熊野街道へ。阪南市でイベント中の集団に遭遇すると、なぜか出川と狩野は歌を披露！？
岬町に入ると、出川の充電が切れ、狩野一人で割烹旅館に交渉へ。大阪湾が一望できる絶景に大興奮！地元の食材を活かしたコース料理を味わう。
堀越神社や和歌山＜加太淡嶋神社＞を訪れ、名物の“おく貝”を堪能。夕暮れの中、出川のバッテリーも残りわずかに…果たして無事ゴールの＜和歌山城＞にたどり着くことができるのか！？「TVer」「ネットもテレ東」で！
【出演】
出川哲朗、熊谷D
【ゲスト・ライダー】
秋元真夏、狩野英孝
【番組公式ホームページ】
【番組公式X】@tvtokyo_degawa
【見逃し配信】
【動画】秋元真夏は雨女！？狩野英孝もタジタジで大ピンチ！【奈良⇒大阪⇒和歌山城】
今回は、明治維新発祥の地・奈良県五條市から大阪を経て＜和歌山城＞を目指す充電旅！出川と熊谷Dは五條市立民俗資料館を訪れた後、新町通りで高級チョコ店を発見。ガーナ産カカオの濃厚な味を絶賛し、電動バイクで出発。大阪方面へ向かっていると山道で雨が降り出し、登り坂で熊谷Dのバッテリーがゼロに。出川が一人で交渉した豪邸で、庭の立派な壺の数々に魅了されながら、収穫したての椎茸焼きや、自家製レモンジュースを堪能。
乃木坂46時代の思い出話を咲かせながら定食屋さんへ。“天ぷらうどん”や“牛すき鍋定食”を食べ、立派な苺“紅ほっぺ”までいただき、一行はお腹も充電も満たし再び出発。
日本屈指のパワスポ＜瀧谷不動尊＞に到着した3人は旅の安全を祈願。秋元の熱心な長さにいつもと違う様子に出川は衝撃を受ける。
“身代わりどじょう”を流すお堂を訪れ体験してみることに。肩こりに悩む秋元は1体を流す一方、出川は住職たちを驚かせる行動に！？再び電動バイクで走り出すと本降りの雨になり、カッパを着用。＜河内長野駅＞の横をすり抜けて険しい山道へ入るが、ここで熊谷Dと出川のバッテリーがなくなる事態に…。
秋元一人で充電交渉へ。民家でなんとか充電させていただけることになると、出川、熊谷Dがそこに合流。お土産にスナップエンドウをいただき、充電後、和泉市へ。
教えていただいた焼肉店でお肉を美味しく食べている途中、まさかの秋元とはここでお別れ…。そこへ関西国際空港から到着した状況を把握していないゲストの狩野英孝が合流。作戦会議後、泉佐野市を目指して出発。岸和田市に入るが辺りはすでに真っ暗、今晩の宿探しへ。
翌朝、風情ある旧熊野街道へ。阪南市でイベント中の集団に遭遇すると、なぜか出川と狩野は歌を披露！？
岬町に入ると、出川の充電が切れ、狩野一人で割烹旅館に交渉へ。大阪湾が一望できる絶景に大興奮！地元の食材を活かしたコース料理を味わう。
堀越神社や和歌山＜加太淡嶋神社＞を訪れ、名物の“おく貝”を堪能。夕暮れの中、出川のバッテリーも残りわずかに…果たして無事ゴールの＜和歌山城＞にたどり着くことができるのか！？「TVer」「ネットもテレ東」で！
【出演】
出川哲朗、熊谷D
【ゲスト・ライダー】
秋元真夏、狩野英孝
【番組公式ホームページ】
【番組公式X】@tvtokyo_degawa
【見逃し配信】