5月30日、京都競馬場で行われた9R・鳳雛ステークス（L・3歳オープン・ダ1800m）は、斎藤新騎乗の1番人気、イッテラッシャイ（牡3・美浦・斎藤誠）が勝利した。3/4馬身差の2着に2番人気のビービークローサー（牡3・栗東・野中賢二）、3着にケンタッキーホーム（牡3・栗東・松下武士）が入った。勝ちタイムは1:50.1（良）。

鳳雛S 口取り

斎藤新騎乗の1番人気、イッテラッシャイが逃げ切りを決め、1勝クラスからの連勝でオープンクラス初勝利を飾った。同馬は“ホリエモン”こと実業家の堀江貴文氏が所有する愛馬。レースでは抜群のダッシュを決めると、あっさりとハナへ。マイペースでレースを運び、直線でも軽快な脚取りで後続を突き放した。ゴール前では2着馬が迫る場面もあったが、最後まで先頭を譲らず完勝。単勝1.8倍の支持に応え、重賞でも楽しみを抱かせるレース内容だった。

イッテラッシャイ 6戦3勝

（牡3・美浦・斎藤誠）

父：ミスチヴィアスアレックス

母：ノルウェーノモリ

母父：ディープスカイ

馬主：SNSグループ

生産者：藤沢牧場

【全着順】

1着 イッテラッシャイ

2着 ビービークローサー

3着 ケンタッキーホーム

4着 スターシップ

5着 タガノアバンドーネ

6着 ソルチェリア

7着 ビズロード

8着 サイモンゼスト

9着 ケンフィールド