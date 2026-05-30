“JI BLUEイチ貯金がある”河野純喜、最近の高価な買い物発表 メンバー反応「先輩かっけぇ！」」
グローバルボーイズグループ・JO1とINIのサッカーを愛するメンバーからなるスペシャルユニット・JI BLUEが、テレビ朝日系音楽番組『MUSIC STATION』の公式YouTubeに出演。「最近のお金の使い道」について発表した。
【写真】鍛え上げられた腹筋がチラリ！JI BLUE・河野純喜
河野純喜は「JI BLUEイチ、貯金があります」と胸を張り、「そんな僕が一番お金を使ったのは最近、おなかが空いて晩ごはんにデリバリー2ヶ所から頼んでやりました」と明かした。メンバーからは「先輩かっけぇ！」といった声が上がっていた。
JI BLUEは、サッカー日本代表『最高の景色を2026』オフィシャルアンバサダーを務める。JO1の與那城奨、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、川西拓実、金城碧海、INIの西洸人、田島将吾、高塚大夢（※高＝はしご高）、後藤威尊、佐野雄大、池崎理人（※崎＝たつ崎）の計12人で構成されている。JI BLUEの楽曲「景色」は、公式テーマソングにも決定した。
【写真】鍛え上げられた腹筋がチラリ！JI BLUE・河野純喜
河野純喜は「JI BLUEイチ、貯金があります」と胸を張り、「そんな僕が一番お金を使ったのは最近、おなかが空いて晩ごはんにデリバリー2ヶ所から頼んでやりました」と明かした。メンバーからは「先輩かっけぇ！」といった声が上がっていた。
JI BLUEは、サッカー日本代表『最高の景色を2026』オフィシャルアンバサダーを務める。JO1の與那城奨、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、川西拓実、金城碧海、INIの西洸人、田島将吾、高塚大夢（※高＝はしご高）、後藤威尊、佐野雄大、池崎理人（※崎＝たつ崎）の計12人で構成されている。JI BLUEの楽曲「景色」は、公式テーマソングにも決定した。