【義母の言葉：嬉しかった編】夫に秘密のお誘い「毎日でもいい」【第20話まんが】#ママスタショート
みなさんは義母さんとの関係は良好ですか？ それともあまりよくない？ 嫁姑トラブル……なんてこともよく耳にしますが、心温まるエピソードもたくさんあります。ママたちが経験した「義母に言われて嬉しかった言葉」に関するエピソードを紹介します。
今回のエピソードは、義母宅からの帰り際に起こった一件。
家族みんなで義母の自宅に遊びに行ったある日のこと。そろそろ帰ろうと玄関先で別れの挨拶をしていると……。なにやら義母がお嫁さんに手招きをするではありませんか。
義母「今度子どもを息子に任せて、ひとりで来てよ。おいしい高級宅配弁当屋を見つけたの。一緒にゆっくり食べない？」
なんてうれしいお誘い！ しかも「もちろん奢る（はーと）」とまできたら、小躍りしちゃいそうなほど喜んじゃいますよね。こんな秘密のお誘いなら毎日だって大歓迎。ちょっとゲンキンかもしれませんが、嫁姑、2人で楽しい時間がすごせる関係性、ステキですね。
みなさんも義母に言われて嬉しかった言葉、ありますか？
原案・ママスタ 編集・しらたまよ
今回のエピソードは、義母宅からの帰り際に起こった一件。
家族みんなで義母の自宅に遊びに行ったある日のこと。そろそろ帰ろうと玄関先で別れの挨拶をしていると……。なにやら義母がお嫁さんに手招きをするではありませんか。
なんてうれしいお誘い！ しかも「もちろん奢る（はーと）」とまできたら、小躍りしちゃいそうなほど喜んじゃいますよね。こんな秘密のお誘いなら毎日だって大歓迎。ちょっとゲンキンかもしれませんが、嫁姑、2人で楽しい時間がすごせる関係性、ステキですね。
みなさんも義母に言われて嬉しかった言葉、ありますか？
原案・ママスタ 編集・しらたまよ