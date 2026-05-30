村上離脱で…抜擢が決まった24歳

【MLB】Wソックス 4ー3 タイガース（日本時間30日・シカゴ）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地タイガース戦で負傷交代した。開幕からアーチを量産する村上のアクシデントを米メディアが一斉に速報したなか、実は傘下3Aシャーロットの試合でも動きがあった。

村上は3回の打席での走塁中に、右太もも裏を痛めて交代。試合後、米スポーツ局「ESPN」のジェフ・パッサン記者は自身のX（旧ツイッター）を更新。「ホワイトソックスがジェイコブ・ゴンザレス（内野手）をメジャーに昇格させることが、関係者の話で分かった」と、24歳野手の抜擢を伝えた。

続けてパッサン記者は「ムラカミが太もも裏の怪我で数週間の離脱に直面するなか、ホワイトソックスは、今季マイナー51試合で打率.308、出塁率.414／長打率.646、18本塁打を記録し、今マイナーリーグで最もホットな打者の1人を呼び寄せることになる」と綴っている。

ホワイトソックス戦のほぼ同時刻。傘下3Aシャーロットはマーリンズ傘下ジャクソンビルとの試合に臨んでいた。ゴンザレスは「4番・遊撃手」で先発出場。5回までに3安打を放っていたが、6回の守備から試合を退いていた。地元放送局「シカゴ・スポーツネットワーク」のチャック・ガーファイン氏も言及し、ホワイトソックス専門ポッドキャスト「フューチャー・ソックス」のダニー・ミラー氏もゴンザレスが複数のポジションをこなせることから、内野陣がシャッフルする可能性も指摘している。

試合後のウィル・ベナブル監督の話によれば、村上は数週間の離脱の可能性がある。それでもチームは劇的な形で勝利し、3連勝で30勝27敗でア・リーグ中地区2位をキープしている。3Aで好調のゴンザレスは、村上離脱の“暗雲”を払拭する活躍を見せることができるだろうか。（Full-Count編集部）