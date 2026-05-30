AMIAYAの姉・AYA＆モデル・俳優と漬物屋の“二毛作タレント”三宅亮輔、結婚を発表「約十年越しに運命の名の下に巡り合い…」【報告全文】
双子のモデルユニット・AMIAYAの姉・AYAと、モデル・俳優と漬物屋の“二毛作タレント”三宅亮輔が30日、それぞれのSNSを更新し、結婚したことを発表した。
【画像】達筆！…三宅亮輔、AMIAYAの姉・AYAとの結婚を報告＜全文＞
三宅は「さて、私ごとで恐縮ですが、この度、AYAさん( @ayaxxamiaya )と結婚いたしましたことを謹んでご報告申し上げます」と報告。「約十年越しに運命の名の下に巡り合い、縁を深め、この佳き日を迎えることができました」とし、「愛を慈しみ、ていねいに、ていねいに、穏やかな日々を重ねてまいります」「いくつ年をとっても、また同じだけ笑い合えるように」とつづった。
また、AYAも「この度、三宅亮輔さんと結納を終え、入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。「どんな時も周りを明るく照らし、変わらぬ安らぎをくれる彼と、人生という旅を共に歩めることに大きな歓びを感じています」とし、「未熟な二人ではございますが、この尊い日々を慈しみ、私たちらしい時間を丁寧に紡いでいけたらと思っております」と呼びかけた。
三宅は、1995年7月3日生まれ、京都府出身。映画では、劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』『おまえの罪を自白しろ』、ドラマ『白衣の戦士！』（日本テレビ系）などに出演。また、京都の老舗漬物屋「京つけもの新町三宅」の四代目で、モデル・俳優と漬物屋の“二毛作タレント”としても注目を集めている。
AYAは、PINKツインズユニット・AMIAYAの姉。モデル、DJ、「jouetie」クリエイティブディレクターといくつもの顔を持ち、東京を代表するファッションアイコンとして世界中を駆け巡っている。 なお、AMIAYAの妹・AMIは2022年7月、リアリティーショー『テラスハウス』に出演したSPiCYSOLのボーカル・KENNYとの結婚を発表している。
■三宅亮輔の報告全文
親愛なる皆様へ
葵薫る季節となりました。
皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、私ごとで恐縮ですが、この度、AYAさん( @ayaxxamiaya )と結婚いたしましたことを謹んでご報告申し上げます。
約十年越しに運命の名の下に巡り合い、縁を深め、この佳き日を迎えることができました。
愛を慈しみ、ていねいに、ていねいに、穏やかな日々を重ねてまいります。
いくつ年をとっても、また同じだけ笑い合えるように。
結びに、関係者各位、友人、そして、いつも応援してくださる皆様、今後とも変わらぬお力添えを、もしよろしければ!!より一層のあたたかなご支援をいただけますと幸いです。
向暑の折、くれぐれもお身体ご自愛くださいませ。
令和八年皐月吉日
三宅亮輔
■AYAの報告全文
親愛なる皆さまへ
薫風の候、新緑を揺らす風に初夏の気配を感じる季節となりました。
皆さまにおかれましては、健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。
日頃より温かく見守ってくださり、心より感謝申し上げます。
私事で大変恐縮ですが、この度、三宅亮輔さんと結納を終え、入籍いたしましたことをご報告させていただきます。
どんな時も周りを明るく照らし、変わらぬ安らぎをくれる彼と、人生という旅を共に歩めることに大きな歓びを感じています。
彼と過ごす時間の中で、ありのままの自分でいることができ、そんな自分自身のことを以前より少し好きになれている気がします。
人生を共に育むことは、相手を理解し受け入れるだけでなく、自分自身とも深く向き合い、共に愛することでもあるのだと、日々学ばせていただいております。
この贈り物のようなご縁に恵まれたこと、そして、これまで私の人生を愛と優しさで支えてくださった皆さまに、こうして嬉しいご報告ができることを、心から幸せに思います。
未熟な二人ではございますが、この尊い日々を慈しみ、私たちらしい時間を丁寧に紡いでいけたらと思っております。
今後とも変わらぬ温かいご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
向暑のみぎり、皆さまにおかれましても、どうかお身体を大切にお過ごしください。
皆さまの毎日が穏やかで健やかな初夏となりますよう、心よりお祈り申し上げます。
We got married
Grateful for a love that lets me simply be myself, and for all the warmth and kindness that brought us here.
Thank you, always
令和八年五月三十日
AYA
【画像】達筆！…三宅亮輔、AMIAYAの姉・AYAとの結婚を報告＜全文＞
三宅は「さて、私ごとで恐縮ですが、この度、AYAさん( @ayaxxamiaya )と結婚いたしましたことを謹んでご報告申し上げます」と報告。「約十年越しに運命の名の下に巡り合い、縁を深め、この佳き日を迎えることができました」とし、「愛を慈しみ、ていねいに、ていねいに、穏やかな日々を重ねてまいります」「いくつ年をとっても、また同じだけ笑い合えるように」とつづった。
三宅は、1995年7月3日生まれ、京都府出身。映画では、劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』『おまえの罪を自白しろ』、ドラマ『白衣の戦士！』（日本テレビ系）などに出演。また、京都の老舗漬物屋「京つけもの新町三宅」の四代目で、モデル・俳優と漬物屋の“二毛作タレント”としても注目を集めている。
AYAは、PINKツインズユニット・AMIAYAの姉。モデル、DJ、「jouetie」クリエイティブディレクターといくつもの顔を持ち、東京を代表するファッションアイコンとして世界中を駆け巡っている。 なお、AMIAYAの妹・AMIは2022年7月、リアリティーショー『テラスハウス』に出演したSPiCYSOLのボーカル・KENNYとの結婚を発表している。
■三宅亮輔の報告全文
親愛なる皆様へ
葵薫る季節となりました。
皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、私ごとで恐縮ですが、この度、AYAさん( @ayaxxamiaya )と結婚いたしましたことを謹んでご報告申し上げます。
約十年越しに運命の名の下に巡り合い、縁を深め、この佳き日を迎えることができました。
愛を慈しみ、ていねいに、ていねいに、穏やかな日々を重ねてまいります。
いくつ年をとっても、また同じだけ笑い合えるように。
結びに、関係者各位、友人、そして、いつも応援してくださる皆様、今後とも変わらぬお力添えを、もしよろしければ!!より一層のあたたかなご支援をいただけますと幸いです。
向暑の折、くれぐれもお身体ご自愛くださいませ。
令和八年皐月吉日
三宅亮輔
■AYAの報告全文
親愛なる皆さまへ
薫風の候、新緑を揺らす風に初夏の気配を感じる季節となりました。
皆さまにおかれましては、健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。
日頃より温かく見守ってくださり、心より感謝申し上げます。
私事で大変恐縮ですが、この度、三宅亮輔さんと結納を終え、入籍いたしましたことをご報告させていただきます。
どんな時も周りを明るく照らし、変わらぬ安らぎをくれる彼と、人生という旅を共に歩めることに大きな歓びを感じています。
彼と過ごす時間の中で、ありのままの自分でいることができ、そんな自分自身のことを以前より少し好きになれている気がします。
人生を共に育むことは、相手を理解し受け入れるだけでなく、自分自身とも深く向き合い、共に愛することでもあるのだと、日々学ばせていただいております。
この贈り物のようなご縁に恵まれたこと、そして、これまで私の人生を愛と優しさで支えてくださった皆さまに、こうして嬉しいご報告ができることを、心から幸せに思います。
未熟な二人ではございますが、この尊い日々を慈しみ、私たちらしい時間を丁寧に紡いでいけたらと思っております。
今後とも変わらぬ温かいご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
向暑のみぎり、皆さまにおかれましても、どうかお身体を大切にお過ごしください。
皆さまの毎日が穏やかで健やかな初夏となりますよう、心よりお祈り申し上げます。
We got married
Grateful for a love that lets me simply be myself, and for all the warmth and kindness that brought us here.
Thank you, always
令和八年五月三十日
AYA