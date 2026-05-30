季節の変わり目で疲れが残りやすい今日この頃。「リポビタンDX」を、“明日のため”に取り入れています。このアイテムはタウリンやビタミンB1・B2・B6など合計9種類の有効成分を配合し、疲労回復と予防が期待出来るというもの。小粒で飲みやすく、1日3錠を飲むだけでOKなので、手軽に取り入れられるお守り的存在です。

大正製薬株式会社は、4月の新生活シーズンを迎え、新社会人や働き盛り世代のパフォーマンス向上を支援する目的で、株式会社クロスリバー協力のもと「現代人の疲労とキャリアに関する調査」を実施。「朝の持ち越し疲労」についての実態が明らかになりました。

調査名：「現代人の疲労とキャリアに関する調査」（「休み方」「仕事効率」等に関する調査の総称）

調査期間：2017年9月 〜 2026年1月

調査対象：全国の20業種815社、計173,208人（10代〜70代）

調査方法：Webアンケートおよび対面ヒアリング

Q 週に４回以上、前日夜に疲労ケアをしていますか？

Q（週４回以上の疲労ケアをしている層としていない層を対象として、）朝、慢性的に疲労感を感じていますか？

Q（朝、慢性的に疲労感を感じている層と感じていない層を対象として、）集中力の継続時間と業務開始90分間のタスク完了数を教えてください。

Q（朝の疲労感を感じている層と感じていない層、それぞれを対象として、）仕事開始後90分以内に重要業務を終えているか。また一日あたりの労働時間が何時間ですか？

Q（朝に慢性的な疲労を感じている層のうち、疲労ケアの習慣がある人とない人を対象として、）あなたの役職を教えてください。

Q（朝に慢性的な疲労を感じている層と感じていない層、それぞれを対象として、）あなたの年収を教えてください。

朝の疲労感がない従業員は、同年代と比較して昇進・ 昇格が平均1.6年早いことが判明しました。管理職に抜擢される確率も1.7倍高くなっています。さらに年収への影響を試算したところ、5年間で最大252万円の差（年収701〜1,000万円層の比較）が生じているほか、年収1,000万円に到達する確率も2.7倍高いという衝撃的な結果となりました。

疲労を持ち越している人は残業時間が長く、逆に疲労ケアができている人は短時間で高い成果を出しています。「疲れている人ほど長く働き、成果が出ない」という逆転現象が。朝スッキリ目覚められる人は自己効力感が2.2倍高く、新しい仕事への挑戦意欲が高い傾向に。しかし、これほど効果があるにもかかわらず、週4回以上の疲労ケアを習慣化できている人は全体のわずか28%にとどまりました。この調査を読んで心当たりがある方は、ぜひ「リポビタンDX」を試してみてはいかがでしょうか。

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※効果は筆者個人の感じ方によるものです。