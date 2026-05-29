“ちょうどいいサイズ”の新型コンパクトカーに期待の声！

フォルクスワーゲンは2026年4月15日、コンパクトBEV（電気自動車）新型「ID.3 Neo（ID.3 ネオ）」をドイツで世界初公開しました。

新型ID.3 Neoは、フォルクスワーゲンの電気自動車シリーズ「ID.ファミリー」の中心的存在として展開されてきた「ID.3」の後継モデルです。

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従来のイメージを継承しつつも、車名を「Neo」へと改めました。実はフォルクスワーゲンは今後、「ID.」シリーズの数字表記を順次廃止していく方針（将来的にID.4が「ID.ティグアン」になる見込みなど）をとっており、今回のID.3 Neoへの変更はその新たなネーミング戦略の第一歩となっています。それに伴い、デザインやインテリア、パワートレインに至るまで全面的な進化が図られています。

エクステリアでは、新たなデザインテーマ「ピュア・ポジティブ」を採用。フロントには左右をつなぐライトストリップと光るVWエンブレムを配置し、先進的でクリーンな表情に仕上げられました。

さらに、ルーフやリアスポイラーをボディ同色とすることで、一体感のある低く伸びやかなシルエットを強調。どこかレトロな雰囲気を感じさせるデザインも特徴となっています。

インテリアも大きく見直されました。トーマス・シェーファーCEOが「真のフォルクスワーゲンモデルの先駆けになる」と明言している通り、ユーザーから不評だった指紋や傷が目立つ「ピアノブラック」のプラスチック素材を排除。より手触りが良く、ドイツ車らしい高密度で上質な素材に変更され、上位クラスに迫る上質な空間に仕上げられています。

なかでも注目したいのが、物理スイッチの復活です。

先代ではタッチ操作中心のUIに賛否がありましたが、新型では押しやすさや操作性を重視したボタン類を採用。ブラインド操作もしやすくなり、使い勝手の向上が図られました。

また、10.25インチのデジタルコックピットには、初代「ゴルフ」をイメージさせるクラシカルなデザインを取り入れるなど、遊び心も盛り込まれています。

パワートレインは新世代ユニットへ刷新され、125kW（170馬力）、140kW（190馬力）、170kW（231馬力）の3種類を設定。モーターの高効率化が大きく貢献し、最大79kWhバッテリー搭載モデルでは初代同等モデルと比較して約80kmも延伸。WLTPモードで最大630kmという長い航続距離を実現しています。

さらに、V2L（外部給電）機能にも対応し、最大3.6kWの出力で家電やアウトドア用品などへの給電も可能となりました。

ボディサイズは全長4265mm×全幅1809mm×全高1553mmの5人乗り仕様となっています。トヨタ「アクア」（全長4080mm）よりひと回り大きく、一方でトヨタ「カローラスポーツ」（全長4375mm）よりはコンパクトな絶妙なサイズ感となっています。ヤリスやアクアでは少し物足りず、Cセグメントでは少し大きいと感じるユーザーにとって、ちょうどいいパッケージングといえそうです。

安全装備では、最新の運転支援システム「コネクテッド・トラベルアシスト」を搭載。信号機認識や自動速度調整機能、停止までをスムーズに行うワンペダルドライブなども採用されています。

ドイツ本国での価格は、エントリーモデルが3万3995ユーロ（日本円で約628万円 ※2026年5月下旬時点）から。グレードは「Trend（トレンド）」「Life（ライフ）」「Style（スタイル）」の3タイプが用意されています。

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この新型ID.3 Neoに対してSNSでは、「このデザインいいね」「シルエットがかなり好み」といった、スタイリングに注目する声が多く見られました。

また、「欲しいな」「日本に導入してほしい」といった、国内展開を期待するコメントも寄せられています。

サイズ感については、「このくらいの大きさがちょうどいい」「アクアより広くてカローラより小さいって絶妙」といった反応もあり、4.2m級のパッケージングを評価する声も目立ちました。

一方で、「全幅がもう少し狭ければ理想的」「日本だと1.8m超えはちょっと悩む」といった、日本の道路事情を意識したコメントも見られます。

そのほか、「ネオって名前がいい」「231馬力モデルはかなり気になる」「物理スイッチ復活は歓迎」といった声もあり、新型ID.3 Neoの進化に関心が集まっているようです。