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「腰に無理が…」特定技能ビザで来日した韓国人溶接師が、わずか1年で帰国を決断した切実な理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「なぜ僕は日本を離れ韓国に帰ると決めたのか」を公開した。特定技能ビザで来日し、1年間溶接師として働いた「溶接マンさん」が出演し、韓国へ帰国する切実な事情や、日本での思い出を赤裸々に語っている。



動画の冒頭、パクくんは羽田空港に赴き、帰国直前の溶接マンさんにインタビューを敢行した。日本生活について問われると、溶接マンさんは「1日1日が新しい日々だった」と回顧。休日は20キロ以上歩いて東京の街を散策したエピソードや、お台場や海ほたるの美しい景色に感動した体験を朗らかに振り返った。



その後、パクくんが本題である帰国の理由を尋ねると、日韓の労働環境の違いが浮き彫りになる。日本の現場では「フルハーネスとか腰にベルトをかけて道具をいっぱいかけて」作業にあたるため、過去に痛めていた腰への負担が限界に達したという。さらに、就労ビザの制約で容易に転職先を変更できないという外国人労働者特有の壁に直面し、韓国へ戻って治療に専念する決断を下したと明かした。



今後の展望として、腰の治療と仕事を両立しながら、北海道をはじめとする「日本全国旅行」を実現したいと笑顔を見せる場面も。「日本との縁が終わったわけではない」と語る溶接マンさんの力強い言葉からは、日本に対する深い愛情と、これからの人生に向けた前向きなエネルギーが感じられる対談となっている。