兵庫県たつの市内に設置された防犯カメラの映像。黒地に白のラインが入ったズボンとグレーの靴をはいた男が歩いていきます。

田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が自宅で遺体となって発見された今月19日の午前9時から10時ごろにかけて撮影されたもので、男は全国に指名手配中の住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）とみられています。

大山容疑者とみられる男は30分後に戻ってきました。上着の色が変わったほか、2つあったカバンは1つに減り、新たに別の袋を手にしています。男が歩いていく方向には、亡くなった田中さん親子の家があります。

田中さん親子の遺体が発見されたのは、この映像からおよそ30分後。大山容疑者は直前まで現場近くにいた可能性があるとみられています。

記者

「捜査員が、空き家でしょうか、大山容疑者が滞在した可能性のある場所を捜査しているとみられます」

警察はきょう、たつの市内のほか、現場から10キロほど離れた隣の宍粟市も捜索。公開捜査を始めて以降、警察には290件以上の情報が寄せられているということです。

警察は大山容疑者が服装を変えながら逃走し、現場近辺に潜んでいる可能性もあるとみて捜索しています。