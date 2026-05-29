全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・日本橋のおでん店『日本橋 お多幸（たこう）本店』です。

真っ黒シミシミの「東京おでん」は奥深い味わい

お多幸といえば、真っ黒な濃口醤油のツユが特徴の「東京おでん」。カウンターに陣取れば、四角いおでん鍋にさまざまなタネがクツクツしているのが壮観だ。

創業は大正12年。継ぎ足し続けられたそのツユは、素材の旨みが溶け込んで、大量に仕込むからこそ、さらにその積み重ねでどんどん旨くなっていくのだという。

盛り込み（おまかせ）で頼めば、大根をはじめどの種にも旨さがシミシミだ。厳選されたおでん種もいい。日本橋『神茂』のはんぺんはふんわり白くて味わい深く、人形町『双葉』の昔ながらの豆腐もいい。おっと名物のとまとのおでんも忘れずにいきたいところ。

盛り込み（おまかせ）中皿8品2700円、じゃがいも530円、とまと630円

『日本橋 お多幸（たこう）本店』（手前から時計回りに）盛り込み（おまかせ）中皿8品 2700円、じゃがいも 530円、とまと 630円 弾力豊かなとり団子やピリ辛の紅しょうが天、『大原本店』のしらたきも旨し。はんぺんは本当にふわっふわだ。盛り込みは4品、12品もあり。熱々で供される

やっぱぬる燗ですかね。そしてお昼の定食でも食せる人気の「とうめし」だ。茶飯の上に、おでんのツユをたっぶり含んだ豆腐がのったご飯だが、のど通りよく、味わい深く、何とも箸が進むのだ。ぜひ。

『日本橋 お多幸（たこう）本店』マネージャー 山崎裕昭さん

マネージャー：山崎裕昭さん「毎月2種類くらい季節のおでんダネも用意しています」（※崎の字は本来、たつさき）

『日本橋 お多幸（たこう）本店』

日本橋『日本橋 お多幸（たこう）本店』

［店名］『日本橋 お多幸（たこう）本店』

［住所］東京都中央区日本橋2-2-3

［電話］03-3243-8282

［営業時間］11時半〜14時（13時半LO）、17時〜22時半（フード21時半LO、ドリンク22時LO）、土・祝：16時〜22時

［休日］日

［交通］地下鉄銀座線ほかB5出口から徒歩1分

撮影／西崎進也、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、日本橋で出合った”粋”な絶品料理の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】ふわっふわのはんぺんが絶品！ 濃口醤油が染み込んだ日本橋の老舗おでん屋（6枚）