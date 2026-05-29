国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」授賞式、 6月13日NHKで生放送「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」も再放送
【モデルプレス＝2026/05/29】NHKでは国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」の授賞式の模様を生中継。この度、放送日時が決定した。
【写真】「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」エントリー作品ラインナップ
音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。2026年の授賞式は、6月13日に東京・有明で行われるが、NHKではTOYOTA ARENA TOKYOで開催される授賞式・Grand Ceremonyの模様を、午後7時30分から10時50分まで、総合とBSP4Kで生中継（ニュース等で35分間の中断あり）。主要部門をはじめとする最優秀賞の発表を生放送で伝えるのに加え、豪華アーティストたちのスペシャル・パフォーマンスも送る（出演アーティストなどはあらためて発表）。
また、Grand Ceremonyの直前、午後6時からはNHK BS・BSP4Kで、「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ」と題し、授賞式直前のレッドカーペットに登場するアーティストたちを中継するほか、関連イベントのライブ映像や、部門賞の紹介、直後の授賞式の見どころなど、「MUSIC AWARDS JAPAN」の魅力があふれた、ここでしか見られない映像となっている。そして、2025年5月22日に京都で開催、NHKで生中継され反響があった、第1回の授賞式を再放送。「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」を前に、もう一度楽しむことができる。（modelpress編集部）
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ
6月13日（土）午後6時00分〜7時30分【NHK BS・BSP4K】
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部
6月13日（土）午後7時30分〜8時55分【総合・BSP4K】※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部
6月13日（土）午後9時30分〜10時50分【総合・BSP4K】※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
・MUSIC AWARDS JAPAN 2025 （再放送）
6月7日（日）午前0時10分〜2時09分 6日(土)深夜【総合】※NHK ONE で同時配信・1週間の見逃し配信あり
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◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」授賞式をNHKで生放送
音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。2026年の授賞式は、6月13日に東京・有明で行われるが、NHKではTOYOTA ARENA TOKYOで開催される授賞式・Grand Ceremonyの模様を、午後7時30分から10時50分まで、総合とBSP4Kで生中継（ニュース等で35分間の中断あり）。主要部門をはじめとする最優秀賞の発表を生放送で伝えるのに加え、豪華アーティストたちのスペシャル・パフォーマンスも送る（出演アーティストなどはあらためて発表）。
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」再放送決定
また、Grand Ceremonyの直前、午後6時からはNHK BS・BSP4Kで、「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ」と題し、授賞式直前のレッドカーペットに登場するアーティストたちを中継するほか、関連イベントのライブ映像や、部門賞の紹介、直後の授賞式の見どころなど、「MUSIC AWARDS JAPAN」の魅力があふれた、ここでしか見られない映像となっている。そして、2025年5月22日に京都で開催、NHKで生中継され反響があった、第1回の授賞式を再放送。「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」を前に、もう一度楽しむことができる。（modelpress編集部）
◆放送予定
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ
6月13日（土）午後6時00分〜7時30分【NHK BS・BSP4K】
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部
6月13日（土）午後7時30分〜8時55分【総合・BSP4K】※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部
6月13日（土）午後9時30分〜10時50分【総合・BSP4K】※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
・MUSIC AWARDS JAPAN 2025 （再放送）
6月7日（日）午前0時10分〜2時09分 6日(土)深夜【総合】※NHK ONE で同時配信・1週間の見逃し配信あり
【Not Sponsored 記事】