クマより人が死んでいる…スズメバチ相手に「叩いて潰す」は自殺行為。プロが警告する“絶対NG”な行動
4月29日、東京都八王子市の住宅街近くにクマが現れ、現地で大騒ぎとなった。昨年も秋〜冬にかけてクマ出没の直接的・間接的な被害が相次ぎ、都市部進出の懸念や駆除を巡る賛否など、クマが全国で大きな問題となっている。しかし、いくら害獣被害が報道されたとて、正常性バイアスが働き、あたかも対岸の火事のように感じてしまってもおかしくはない。
都市部在住で迷惑をこうむる身近な生物としては、やはり「虫」だろう。不快感を覚えるだけならまだ序の口で、時には人間に牙をむく。最悪、死に至るケースもあるわけだから、今そこにある危機と言っても過剰ではない。
当記事ではこうした「身近に存在する怖い虫」の出現場所や対策方法などについて、害虫駆除・公衆衛生の関連事業を展開する株式会社ダイキチの平田克文さんに話をうかがっていく。これからの季節は虫も増加する季節なので、被害に遭わないよう参考にしてほしい。
◆「クマ」より年間死亡者数が多い「スズメバチ」
平田さんは直接被害のある害虫のほか、ゴキブリやハエなど不快害虫・衛生害虫も含めた駆除現場に長年携わるプロフェッショナルだ。まずは「危険な害虫」と聞いて多くの人が真っ先に思い浮かべるであろう、スズメバチについて尋ねてみた。
「日本国内の動物災害で死者数が一番多いのって、実はスズメバチなんですよ。年間で20名ほど亡くなられていて、それこそクマの犠牲者数を上回ります」
スズメバチは大型種なら体長5cm以上にもなり、針の毒性とアナフィラキシーショック（二度刺されることによる強いアレルギー反応と、それによる血圧低下や意識障害）で恐れられる、危険害虫の中でも最強の存在だ。大きく丸い巣を作ることでも有名だが、主に警戒すべき出現ポイントはどこか。
「住宅の軒下や生け垣・石垣、街路樹や公園の茂み、遊具や小さい木橋の下などの、人目につきにくい箇所で主に巣を構築します。毎年9〜10月の台風で巣が落ちることも多いですが、その暴風域を耐えた巣はさらに巨大化して危険ですよ」
また、スズメバチの習性は極めて獰猛で、「クマの天敵」とすら称される。激しく動くもの、大きな声や音を出すもの、クマの体毛や日本人の頭髪のような黒いものが近くにいれば、躊躇なくターゲットにして襲いかかるのだ。
「顔の牙を噛みあわせて『バチバチ、ガチガチ』という威嚇音を立て、その直後に刺しにきます。つまり威嚇された時点で手遅れなので、そうなる前に騒がず静かに、姿勢を低くして、ゆっくり立ち去りましょう。彼らの『間合い』には絶対に踏み込まないでください！」
平田さんは実際にあった悲惨なケースとして、とある老人ホームでの死亡事例に言及した。
「車椅子に乗った高齢者と、それを押す介助者がスズメバチの群れに襲われたんです。介助者の方は何とか逃げたんですが、高齢の方が車椅子に取り残され、何度もスズメバチに刺されてお亡くなりに……さぞや無念だったでしょうね」
◆スズメバチに「自分で立ち向かう」のはアウト
スズメバチと遭遇した時は「逃げるが勝ち」と言っても、所詮は小さな虫。叩いて潰せばいいんじゃ？ ……と考える人もいるかもしれない。だが、これは率直に言って自殺行為。スズメバチの飛行は人間の攻撃を軽々回避するほど素早いうえに、体構造も頑丈で軽い打撃ならば耐えてしまう。しかも危険はそれだけでないと、平田さんは説明する。
「そもそも、スズメバチが1匹だけでいてくれる保証は全くありません。仕留めそこねたスズメバチがフェロモンなどを使って、周辺の仲間達を大量に『召喚』する可能性は十分あります。老人ホームのような事例に自分自身が陥りたくないなら、無謀はやめましょう」
都市部在住で迷惑をこうむる身近な生物としては、やはり「虫」だろう。不快感を覚えるだけならまだ序の口で、時には人間に牙をむく。最悪、死に至るケースもあるわけだから、今そこにある危機と言っても過剰ではない。
◆「クマ」より年間死亡者数が多い「スズメバチ」
平田さんは直接被害のある害虫のほか、ゴキブリやハエなど不快害虫・衛生害虫も含めた駆除現場に長年携わるプロフェッショナルだ。まずは「危険な害虫」と聞いて多くの人が真っ先に思い浮かべるであろう、スズメバチについて尋ねてみた。
「日本国内の動物災害で死者数が一番多いのって、実はスズメバチなんですよ。年間で20名ほど亡くなられていて、それこそクマの犠牲者数を上回ります」
スズメバチは大型種なら体長5cm以上にもなり、針の毒性とアナフィラキシーショック（二度刺されることによる強いアレルギー反応と、それによる血圧低下や意識障害）で恐れられる、危険害虫の中でも最強の存在だ。大きく丸い巣を作ることでも有名だが、主に警戒すべき出現ポイントはどこか。
「住宅の軒下や生け垣・石垣、街路樹や公園の茂み、遊具や小さい木橋の下などの、人目につきにくい箇所で主に巣を構築します。毎年9〜10月の台風で巣が落ちることも多いですが、その暴風域を耐えた巣はさらに巨大化して危険ですよ」
また、スズメバチの習性は極めて獰猛で、「クマの天敵」とすら称される。激しく動くもの、大きな声や音を出すもの、クマの体毛や日本人の頭髪のような黒いものが近くにいれば、躊躇なくターゲットにして襲いかかるのだ。
「顔の牙を噛みあわせて『バチバチ、ガチガチ』という威嚇音を立て、その直後に刺しにきます。つまり威嚇された時点で手遅れなので、そうなる前に騒がず静かに、姿勢を低くして、ゆっくり立ち去りましょう。彼らの『間合い』には絶対に踏み込まないでください！」
平田さんは実際にあった悲惨なケースとして、とある老人ホームでの死亡事例に言及した。
「車椅子に乗った高齢者と、それを押す介助者がスズメバチの群れに襲われたんです。介助者の方は何とか逃げたんですが、高齢の方が車椅子に取り残され、何度もスズメバチに刺されてお亡くなりに……さぞや無念だったでしょうね」
◆スズメバチに「自分で立ち向かう」のはアウト
スズメバチと遭遇した時は「逃げるが勝ち」と言っても、所詮は小さな虫。叩いて潰せばいいんじゃ？ ……と考える人もいるかもしれない。だが、これは率直に言って自殺行為。スズメバチの飛行は人間の攻撃を軽々回避するほど素早いうえに、体構造も頑丈で軽い打撃ならば耐えてしまう。しかも危険はそれだけでないと、平田さんは説明する。
「そもそも、スズメバチが1匹だけでいてくれる保証は全くありません。仕留めそこねたスズメバチがフェロモンなどを使って、周辺の仲間達を大量に『召喚』する可能性は十分あります。老人ホームのような事例に自分自身が陥りたくないなら、無謀はやめましょう」