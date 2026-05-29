【サイゼリヤ】「朝サイゼ」新たに埼玉県・大宮西口シーノ店で開始 - 焼きシナモンフォッカチオコンビ(300円)など
サイゼリヤは6月1日、「朝サイゼ」を大宮西口シーノ店(さいたま市大宮区)で開始する。
朝サイゼ
朝サイゼは「焼きシナモンフォッカチオコンビ」(300円)や「パンチェッタとチーズのパニーニコンビ」(400円)など、手頃な価格で楽しめる朝食限定メニュー。コクと香りが特徴のイタリア式コーヒーとともに楽しめる。
朝サイゼ
今回新たに、大宮西口シーノ店での提供を開始する。駅近の利便性を活かし、通勤・通学前や朝のひとときなど、日常のさまざまなシーンで利用できる。
「より多くのお客様にサイゼリヤの朝食をお楽しみいただけるよう、今後も販売店舗・地域を拡大していきます」(同社)
朝サイゼ
朝サイゼは「焼きシナモンフォッカチオコンビ」(300円)や「パンチェッタとチーズのパニーニコンビ」(400円)など、手頃な価格で楽しめる朝食限定メニュー。コクと香りが特徴のイタリア式コーヒーとともに楽しめる。
朝サイゼ
今回新たに、大宮西口シーノ店での提供を開始する。駅近の利便性を活かし、通勤・通学前や朝のひとときなど、日常のさまざまなシーンで利用できる。
「より多くのお客様にサイゼリヤの朝食をお楽しみいただけるよう、今後も販売店舗・地域を拡大していきます」(同社)