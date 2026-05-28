【千葉県千葉市】イオンシネマ幕張新都心で、音の臨場感をライブ感覚で楽しむ映画祭開催！13作品上映
[caption id="attachment_1622160" align="aligncenter" width="600"] 『Michael／マイケル』, TM & © 2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.[/caption]
映画を“音”で楽しむ！というコンセプトをもとに、映画の“音”の臨場感を大迫力＆ライブ感覚で浴びるように楽しむ映画祭「“音”で楽しむ！イオンシネマ幕張新都心 映画祭＜ライブ音響上映＞」が、6月27日(土)〜7月2日(木)の期間、千葉県千葉市のイオンシネマ幕張新都心にて開催決定！
“映画は、映画館の大スクリーン＆大迫力で存分に楽しんでもらいたい”という思いを込めて、映画・アニメ・ミュージカルなど、あらゆるジャンルから選りすぐりの傑作ラインナップ13作品を届ける。映画の“音”の臨場感を大迫力＆ライブ感覚で楽しむ
「ライブ音響上映」とは、映画館にライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機材をセッティングし、映画の“音”の臨場感を、大迫力＆ライブ感覚で楽しむ上映スタイル。
「“音”で楽しむ！イオンシネマ幕張新都心 映画祭＜ライブ音響上映＞」のため、イオンシネマ幕張新都心のシアター内にライブ音響機材を外部から持ち込み特設することで、映画をライブ感覚で浴びるように楽しめる、新たな感動を体験することができる。
[caption id="attachment_1622162" align="aligncenter" width="600"] 『スター・ウォーズ マンダロリアン・アンド・グローグー』 ©2026LucasfilmLtd.&TM.AllRightsReserved[/caption]
上映作品は、『Michael／マイケル』『スター・ウォーズ マンダロリアン・アンド・グローグー』『グレイテスト・ショーマン』『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』『超かぐや姫！』『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE キングダム』『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ』『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX』『KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』『KING OF PRISM -Your Endless Call- み〜んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ』『劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERIOD』『映画 ラブライブ!蓮ノ空女学院 スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』『映画 けいおん！』の13本。
[caption id="attachment_1622161" align="aligncenter" width="600"] 『超かぐや姫！』 ©コロリド・ツインエンジンパートナーズ[/caption]
『超かぐや姫！』は、V8J絶叫上映企画チーム登壇の“発声可能上映”も行われる。観賞料金＆チケット販売について
鑑賞料料金は2,800円(税込)で、『超かぐや姫！』発声可能上映回は3,300円(税込)。チケットは、5月30日(土)0:00よりWEB販売、同日劇場オープン時より劇場窓口販売がスタートする。
WEB販売に関して、ワタシアタープラス登録済み会員のチケット先行購入サービスは対象外とのこと。劇場窓口販売は、各回残席がある場合に限られる。
[caption id="attachment_1622163" align="aligncenter" width="600"] 『グレイテスト・ショーマン』 ©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation[/caption]
この機会に、イオンシネマ幕張新都心の映画祭＜ライブ音響上映＞で、“音”で楽しもう！
■“音”で楽しむ！イオンシネマ幕張新都心 映画祭＜ライブ音響上映＞
期間：6月27日(土)〜7月2日(木)
会場：イオンシネマ幕張新都心
住所：千葉県千葉市美浜区豊砂1-1イオンモール幕張新都心グランドモール
詳細：https://www.aeoncinema.com/cinema/makuhari/vcmsFolder_2264/vcms_2264.html
イオンシネマ幕張新都心公式サイト：https://www.aeoncinema.com/cinema/makuhari
(佐藤ゆり)