ニュル正式ライセンスの限定モデル

ケータハムカーズ・ジャパン（エルシーアイ）は5月29日、世界限定100台の特別仕様車『ケータハム・セブン・ニュルブルクリンク・エディション』を発売した。

【画像】ニュル正式ライセンスのサーキット指向モデル『ケータハム・セブン・ニュルブルクリンク・エディション』 全9枚

この限定車は、世界で最も過酷なサーキットとして知られる『ニュルブルクリンク』からインスピレーションを得て開発されたモデルで、同サーキットの正式ライセンス得たモデルとなっている。



ケータハム・セブン・ニュルブルクリンク・エディションを発売。 ケータハム

ニュルブルクリンクの北コース『ノルドシュライフェ』は、森に囲まれた山岳地帯に位置。1周約20〜25kmの長さと、狭く起伏の激しいコースレイアウトと刻々と変わる天候などから、魔物が棲むといわれ、F1のレジェンド・ドライバー、ジャッキー・スチュワートをして『グリーン・ヘル（Green Hell/緑の地獄）』と言わしめた。

故に、自動車メーカーが新車開発の際、極限の負荷で『走る・曲がる・止まる』の性能を磨く、車両開発の聖地であり、世界中のドライバーから『スポーツカーの聖地』と知られている。

『ニュルブルクリンク・エディション』は、『セブン340』と『セブン420』をベースとし、両モデル合わせて世界限定100台を販売。日本市場へは『340』のみが導入され、価格は1283万7000円となっている。

専用カラーとグラフィックを纏う

『セブン・ニュルブルクリンク・エディション』のエクステリアには、正式ライセンスに基づいた、ニュルブルクリンクのブランドロゴと、専用デザインのグラフィックが施される。

また、ボディカラーは『バザルトグラウ（ダークグレー）』、『フェルケールスロット（トラフィックレッド）』、『アハートグラウ（ライトグレー）』の3種類の専用カラーが用意されている。



ケータハム・セブン・ニュルブルクリンク・エディション ケータハム

インテリアでは、シートのヘッドレストにニュルブルクリンクのロゴが刺繍で施されるほか、ダッシュパネルには固有のシリアルナンバーが刻まれた記念プレートが装着され、限定車の特別感が演出されている。

専用セッティングのビルシュタインを装備

セブンならではの軽量なシャシーには、ドライバーとの一体感を追求した最高出力172psの自然吸気2.0Lデュラテック・エンジンが搭載される。

足まわりは、長年のパートナーであるビルシュタイン社と共同開発した本モデル専用のサスペンションセットアップを採用する。



ケータハム・セブン・ニュルブルクリンク・エディション ケータハム

レースで鍛えられたビルシュタイン製専用ダンパーのチューニングは、過酷なニュルブルクリンクの全73におよぶコーナーで理想的なハンドリング性能を発揮、セブンの持つサーキット志向のキャラクターをより引き立てる設計となっている。

トレバー・スティール上席副社長のコメント

今回の限定モデルの発表に際し、ケータハムカーズのトレバー・スティール上席副社長（Senior Vice President）は次のようにコメントしている。

「1世紀にわたり、ニュルブルクリンクはセブンの本質そのものであるバランス、精度、そして比類なきドライビング体験を体現する価値観を掲げ続けてきました」



ケータハム・セブン・ニュルブルクリンク・エディション ケータハム

「私たちはこのサーキットの精神を捉えるべく、車のあらゆる要素をこのサーキットの要求に応え、個性を反映するように磨き上げました」

「サーキットと公道の双方での使用を想定して設計された『セブン・ニュルブルクリンク・エディション』は、世界に名高いこの伝説のサーキットへの最大の敬意を表す、まさに唯一無二のモデルです」

ケータハム・セブン・ニュルブルクリンク・エディションの特別仕様

・シャーシカラー（ガンメタルグレー）

・インテリアパネル（カーボン）

・特別ビルシュタイン製レース用サスペンション（ニュルブルクリンク仕様のセットアップとカラーリング）

・トンネルトップ + レッドステッチ

・レザーシート（ニュルブルクリンクの刺繍とレッドステッチ入り）

・特別ニュルブルクリンク仕様キー & ギアノブ & メーター

・ニュルブルクリンク仕様メッシュグリル（デュアルカラーの7ロゴ入り）

・フロントサイクルウイング（カーボン） - カーボン地

・ニュルブルクリンクトラックデーロールバー（レッド）

・ニュルブルクリンク限定版記念プレート（#1〜#100）

・ニュルブルクリンクフルデカールパック、ナンバーボード & ビルシュタインスポンサー

・ニュルブルクリンクスペシャルペイントフィニッシュ（3種類から選択）



ケータハム・セブン・ニュルブルクリンク・エディション