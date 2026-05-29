TBSは29日、朝の情報番組「THE TIME’」（月〜金曜午前4時30分）「THE TIME，」（同午前5時20分）に、26年入社の新人アナウンサー3人が出演することを明らかにした。

6月から同番組に、新人の多田成美（ただ・なるみ）アナ、バーンズ恵麻（ばーんず・えま）アナ、藤岡源（ふじおか・げん）アナの3人が加入する。多田が月曜、藤岡が水曜、バーンズが木曜を担当するという。

6月から新加入する3人のほか、月曜日は川田裕美、火曜日は望月理恵、水曜日は松丸友紀、木曜日は櫻坂46松田里奈、金曜日はマンスリーゲストが引き続き出演する。

新人アナのコメントは次の通り。

◆多田成美アナ

これから、視聴者の皆さまとともに朝を迎えられることを心からうれしく思います。私にとって朝の情報番組は「今日も1日頑張ろう」と前向きな気持ちにさせてくれる大切な存在です。6月からは「THE TIME’」「THE TIME，」の一員として、皆さまにすてきな朝をお届けできるよう、誠心誠意努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

◆バーンズ恵麻アナ

「THE TIME’」「THE TIME，」は、社会の動きを捉え、万全な1日をスタートさせるための「元気をチャージしてくれる」大切な番組です。参加させていただくと知った時は、驚きとうれしさで胸が高鳴りました！ 初の生放送に今からドキドキしていますが、この緊張もエネルギーに変え、朝日が昇るこの特別な時間に、皆さまの心を温かく照らせるよう全力で頑張ります。シマエナガ体操もキレッキレの動きで臨みますので、どうぞよろしくお願いいたします！

◆藤岡源アナ

学生時代、部活の朝練へ向かう前、毎朝活力をくれたのが「THE TIME’」「THE TIME，」でした。青春を伴走してくれた番組に出演できること、とってもうれしいです！ 私は幼い頃から四六時中、画面に張り付いて育った生粋のテレビオタクです。テレビの面白さに、幾度となく救われてきました。画面の中が明るければ自然と笑顔になれる、テレビにはそんな力があると信じています。皆さまが晴れやかな朝を迎えられるよう、ひたむきに情報をお伝えします！