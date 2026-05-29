この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「【限界のママへ】頼れる救世主がいた！訪問看護って知ってる？」と題した動画を公開した。沖縄での「母子特化型訪問看護」の現場に密着し、移住先で頼れる人がいない双子ママが「神が来たかと思うくらい」と語るほど、訪問看護に救われている実態を伝えている。

動画では、3ヶ月の双子を育てるママ、みなみさんの自宅をHISAKOさんが訪問。小児母子訪問看護ステーションの岩切さんが体重測定や発育のチェックを行う様子が収められている。みなみさんは、授乳量や間隔についての悩みを相談。アプリの記録にとらわれ「まだあげちゃいけないな」と時間を気にするみなみさんに、岩切さんとHISAKOさんは「数字を見るよりも、みなみさんの感覚」「自分がどうしたいかに合わせてあげて」とアドバイスを送った。HISAKOさんは岩切さんの対応に対し、「すぐに正解を言わず、ママのニーズを聞いて絶対否定しない。寄り添った指導がすごい」と感心した様子を見せた。

また、夜の寝かしつけの話題では、抱っこ紐で寝かしつけるか、ベッドに置いて泣かせておくかの葛藤が語られる。夫婦間でどちらがストレスを感じないかを選択基準に置くよう助言を受けたみなみさんは、移住先で親や友人がいない中での育児について「家の中に一緒にいてもらうだけで心が落ち着く」「玄関を開けた瞬間に神が来たかと思うくらい」と、訪問看護がいかに心の支えになっているかを率直に語った。

動画の終盤、岩切さんとHISAKOさんは全国の悩めるママたちへ向けて「とにかく頼ってほしい」と力強く呼びかけた。一人で抱え込まず、地域にある訪問看護などのサービスを積極的に利用することの大切さが伝わる、心温まる動画となっている。

YouTubeの動画内容

00:13

母子に特化した訪問看護の現場に密着
02:25

ミルクの量や時間の悩み「数字より感覚を大切に」
04:09

夜の寝かしつけの悩み「夫婦でどう負担を減らすか」
08:40

「神が来たかと思うくらい」孤独な育児を救う訪問看護
10:55

限界を迎える前に「とにかく頼ってほしい」

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