5月26日（火）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOが「ホントにお世話になっている」というDAIGO家の定番食材にまつわるエピソードを明かした。

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この日のテーマは「作り置きできる魚料理」。「あじとトマトの焼き浸し」を辻調理師専門学校の簾達也先生から教わった。

だしに酢を合わせた“浸し地”のさっぱりした味わいが、暑い季節にうれしい一品。旬のあじに合わせるのは、風味豊かなきのこと、鮮やかな赤が食欲をそそるミニトマト。簾先生によれば、ミニトマトのやさしい酸味が浸し地に溶け込み、料理のおいしさがより増すという。

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「ミニトマトにはホントにお世話になってます」とDAIGO。甘みが濃く、見た目も愛らしいミニトマトは、DAIGO家の5歳と2歳のかわいいきょうだいも大好きだとか。主にお世話になるのは、DAIGOがよく作るという「朝ごはん」の食卓の場面だそうで、「ミニトマトを半分に切って（子どもたちに）まず出せば、それで45秒くらいもつ」という。

朝ごはんを待ちきれない子どもたちと、キッチンで奮闘するDAIGOパパの微笑ましい朝の風景が見えてくるようなほっこりエピソードに、視聴者からは「パパ頑張ってるじゃんw」「短っ！1分はもってほしい」などの声が寄られていた。

（※レシピ）

あじとトマトの焼き浸し

＜材料（2～3人分）＞

あじ（三枚おろし） 300g

まいたけ 100g

エリンギ 100g

ミニトマト 8個

赤唐辛子 1本

塩 適量

黒こしょう（粗びき） 適量

小麦粉 適量

サラダ油 適量

【☆浸し地】

だし 400ml

みりん 50ml

砂糖 大さじ2

しょうゆ 60ml

酢 100ml

＜作り方＞

（1）まいたけは小房に分け、エリンギは縦4等分に切り、ミニトマトはへたを取り、赤唐辛子は種を取る。

（2）あじは一口大に切り、塩ひとつまみ、黒こしょうをふり、小麦粉を薄くまぶす。

（3）フライパンにサラダ油少量を熱し、ミニトマトを加えて中火で焼き、浸し地のだし、みりん、砂糖、しょうゆ、酢、赤唐辛子を加えてひと煮立ちさせ、器に移す。

（4）（3）のフライパンにサラダ油大さじ1を熱し、きのこを加えて薄く塩をふり、中火で焼いて（3）に入れ、サラダ油を足し、あじを皮目から入れて両面を焼き、（3）に入れる。

（5）（4）にラップを密着させ、粗熱が取れたら冷蔵庫で1時間以上冷やす。

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なお、「あじとトマトの焼き浸し」の調理の様子は、5月26日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で放送された。