暑さが本格化しつつあり、すでにエアコンを使い始めたり、エアコンの試運転を行ったりした人は多いと思います。そんな中、エアコンの使用時は室外機周辺を整理するよう、独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）がXの公式アカウントで呼び掛けています。

【要注意】「えっ…」 これが「エアコン」使用時に火災が発生した事例です！

NITEは「エアコン室外機まわりは整理していますか？」と投稿し、「室外機の周りに物を置くと、可燃物から燃え移ったり、ペットボトルによる収れん火災の恐れがあります」と解説しています。

また、エアコンの使用時にチェックすべき点について、次のように紹介しています。

■エアコン使用時に確認すべきポイント

・室外機の上や前後など周辺に物を置いていないか。

・水の入ったペットボトルを置いていないか。

・段ボール、新聞、雑誌、ごみなどを近くに置いていないか。

・灰皿置き場として使用していないか。

・エアコンの取り付け・取り外し・修理といった工事や作業は、販売店やメーカーに相談し、専門の知識や資格を有する業者に依頼する。

「本格的な暑さを迎え、エアコンを使い始める前に、室外機周辺を確認しましょう！」と呼び掛けています。