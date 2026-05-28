5月27日、人気インフルエンサー・カマたくがXを更新。かねて親交が深い元KAT-TUN・田中聖とのコラボ動画を公開し、反響が寄せられている。

田中は、2023年12月に覚せい剤の使用と所持の疑いで逮捕され、懲役2年8カ月の実刑判決が確定した。現在は出所しており、3月にはTikTokアカウントを開設。ラップ動画を公開するなど、少しずつ活動を始めている。

「カマたくさんは、新宿・歌舞伎町のバー店員で、Xのフォロワーは130万人以上という人気インフルエンサーです。田中さんとは親しい間柄で、カマたくさんのYouTubeに田中さんが出演したこともあります。今回、カマたくさんのXで公開されたのは、数日前にTikTokでコラボ生配信をおこなった際の動画を抜粋したものでした」（芸能担当記者）

動画では2人の仲の良さをうかがわせるやり取りが続いた後、「2人で旅行した時の話」というテロップが登場。そしてカマたくは「聖あの時すっごい寝るからさ、疲れてるんだなって思ってたけど、アレは…（離脱症状）そういうことだよね？」と尋ねた。すると田中は「そうね……」と苦笑いしながら、「まぁだって、友達と一緒にいる時やらないもんね」と発言。これには二人で大爆笑していた。

かなりのぶっちゃけトークだったが、2人の間に信頼関係が築かれていることが伝わる。田中のファンからは、彼の柔らかい表情に安堵する声が続々と集まっている。

《喋り方そのまんまで、懐かしい気持ち。》

《元気そうじゃねーか》

《上手く言えないけど、憑き物が落ちてる顔って言うのかな。穏やか》

鼻や口元のピアスなど“ヤンチャ”な雰囲気は健在だったが、ファンが安心したように、動画では自然な笑顔を見せていた田中。出所後は、心身ともに安定した環境に身を置いているのだろう。

「田中さんは2月には出所していたとみられ、3月に歌手で弟の田中彪（ひょうが）さんが公開した田中一家の家族旅行動画に映っていました。その後、TikTokで動画を更新したり、定期的に生配信をおこなったりと、自分のペースで活動しているようです。家族や友人の支え、そしてファンの応援が、力になっているのではないでしょうか」（同前）

多くの人々に支えられ、田中の第二の人生が始まっているようだ。