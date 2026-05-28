中川翔子「父 中川勝彦が40年以上前に出演した映画を観に行きました」母顔出し2ショット＆亡き父の若き頃公開「お母さまそっくり」「お父さん爽やかイケメン」と反響
【モデルプレス＝2026/05/28】歌手でタレントの中川翔子が5月27日、自身のInstagramを更新。母親との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】41歳双子出産タレント「そっくり」母顔出し2ショット
中川は「今日は 桂子さん（※中川の母親）と」「父 中川勝彦が40年以上前に、出演した映画を観に行きました」と書き出して、中川が9歳の時に亡くなったという父でタレントの中川勝彦さんが出演した映画「SPh」（1983年）を映画館で鑑賞したことを報告。青シャツに帽子、黒縁メガネを合わせた母親と、黒い帽子に黒いトップスの中川がカメラ目線で顔を寄せ合う仲睦まじい姿を公開している。
また「はじめてみる写真に出会えるってすごい！ ありがとうございます」と添えて、同映画の手塚眞監督から生前の父親の写真を受け取ったことを説明し、若き日の父親の笑顔ショットやヘッドフォンを付けた姿を複数枚披露している。さらに「双子は父の孫になる 弟が目や笑顔や雰囲気そっくりで あんなに早く亡くなったけど ちゃんと生きた証と血は繋がっていく」とも添えている。
この投稿には「お母さまそっくり」「美しい親子」「家族の絆に感動」「お父さん爽やかイケメン」「両親が美男美女」「しょこたん（中川）のルーツを知れて嬉しい」などの反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】41歳双子出産タレント「そっくり」母顔出し2ショット
◆中川翔子、母親との仲良し2ショット公開
中川は「今日は 桂子さん（※中川の母親）と」「父 中川勝彦が40年以上前に、出演した映画を観に行きました」と書き出して、中川が9歳の時に亡くなったという父でタレントの中川勝彦さんが出演した映画「SPh」（1983年）を映画館で鑑賞したことを報告。青シャツに帽子、黒縁メガネを合わせた母親と、黒い帽子に黒いトップスの中川がカメラ目線で顔を寄せ合う仲睦まじい姿を公開している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿には「お母さまそっくり」「美しい親子」「家族の絆に感動」「お父さん爽やかイケメン」「両親が美男美女」「しょこたん（中川）のルーツを知れて嬉しい」などの反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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