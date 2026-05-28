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思春期の子育てアドバイザー道山ケイが解説！高校受験は「当日のテスト対策」だけでは失敗する理由

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思春期の子育てアドバイザー・道山ケイが、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」にて『高校受験やる気UP勉強会2026を行いました』と題した動画を公開した。動画では、先日開催された勉強会の様子を振り返りつつ、高校受験を成功に導くために不可欠な要素が解説されている。



道山はまず、4月12日にオンラインで開催された「高校受験やる気UP勉強会」について、参加者の満足度が95.2%に達したことを報告した。アンケートには「パフォーマンステストの重要性を初めて知った」「志望校の決め方がわかり、すぐ実践したい」といった声が寄せられたという。普段のSNSや動画配信では伝えきれない包括的な情報を、数時間かけて体系的に学ぶ場の意義を強調した。



さらに、勉強会で語られた核心部分を復習として取り上げている。道山は、多くの受験生が塾に通い、当日のテストに向けた勉強ばかりを重視しがちだが、それだけでは不十分だと指摘する。合否の半分は「内申点と当日点の合計点数で決まる」ケースが多いため、ペーパーテストに加えて実技や授業態度などのパフォーマンステスト対策も欠かせないと語気を強めた。



そして、それ以上に重要なのが「進路選択」であると道山は力説する。大谷翔平選手が圧倒的な活躍を見せる理由について、「高校生の頃からメジャーリーガーを目指していたから」と分析。受験も同様に、最初から目指すべき明確な目標となる志望校が決まっていなければ、努力の方向性が定まらないと結論づけた。



単なる点数稼ぎのテクニックではなく、目標の明確化と内申点を含めた総合的な対策こそが、高校受験を制するための必須条件であると学べる充実した内容となっている。