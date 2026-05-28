この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

足首の腫れは関節のズレが原因だった。成瀬善久も実感した「関節が動かないと全部台無しになる」スゴ技整体の核心

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【繰り返す捻挫】足首が腫れている原因は関節のズレ？成瀬善久の脚をスゴ技整体で徹底ケア！」を公開した。関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、元プロ野球選手の成瀬善久氏をゲストに迎え、繰り返す捻挫や足首の腫れの原因が「関節のズレ」にあることを徹底解説している。



動画の前半では、成瀬氏の抱える膝の不調について言及。角田氏は、お皿の動きが悪くなっている原因として、膝周りの脂肪組織が慢性的な炎症によって固まり、関節に挟まっている状態だと指摘した。



中盤では、左足首の不調にフォーカス。捻挫癖があるという成瀬氏の足首を確認した角田氏は「出ちゃいけないものが出ちゃってる」と指摘する。本人は痛みを感じていないものの、くるぶし周辺が大きく腫れ上がり、本来は触れられないはずの距骨の頭が飛び出している状態であった。角田氏は、捻挫によって関節の中で骨が回転し、関節の蝶番機能が破綻して引っかかっていることが原因だと解説した。



さらに角田氏は、成瀬氏の足の指の動きにも注目。「母趾球をいつも意識している」という成瀬氏に対し、安定性を求めるあまり親指の関節が固まり、結果的に可動性が失われていると分析した。足首や膝の関節が正しく動かないと、筋肉量でカバーするしかなくなり、エネルギーが地面に伝わらないため怪我の引き金になると語った。



動画の終盤で角田氏は、「筋肉は鍛えられるけど、関節は消耗品だから鍛えられない」と語り、関節の可動性を担保することの重要性を強調した。痛いところだけでなく体全体の連動性にアプローチする関節整体の理論は、プロアスリートのみならず、慢性的な足の不調に悩む多くの人々にとって、自身の体の使い方を見直す大きな気づきとなるはずだ。