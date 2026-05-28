モデルでフルート奏者のCocomi（25）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。写真撮影のコツを伝授した。

この日は「待ち時間に」と、ファンからの質問に答えたCocomi。「奥さんを上手にカメラで撮りたいです！コツ教えていただきたいです！」とのコメントに、「アーーーーーッと今日イチの素敵質問来たので 詳しく書いていきます」と応じた。

そして妹でモデル、女優として活躍するKokiの写真を“教材”にしながら「なるべく角度はつけずに、カメラを真っ直ぐに持ちます」「顔面に直射日光を当てるより、髪に当てて顔を影側にするのがオススメ」などと指南した。

さらに「そしてなにより、被写体の1番の魅力的に見える角度を見つけてシャッターを押すことを心がけております！」と伝えた。

この投稿にネットでは「Cocomiのカメラ講座神すぎる」「ヨッメを綺麗に撮りたいニキを全力応援しつつ妹の爆イケ写真を見せつけるCocomiさん」「ユーモアもたっぷりで素敵」「美の化身すぎて文字よりKokiに目がいく……笑」「まじで全部上手だよね」「cocomiちゃんほんと好き」などの声が上がった。

2000年12月5日に元SMAPのメンバーで俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香が結婚。01年の5月に長女・Cocomi、03年2月に次女・Koki，が誕生した。