千葉ジェッツがディー・ジェイ・ホグの退団を発表…「皆さまのことを心から恋しく思います」

5月28日、千葉ジェッツは、ディー・ジェイ・ホグとの契約が満了となり、同選手が退団することを発表した。なお、同日付で自由交渉リストへ公示されている。

アメリカ合衆国出身で現在29歳のホグは、207センチ108キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。テキサスA&M大学出身で、その後、海外の各リーグでのプレーを経て、2024－25シーズンから千葉Jへ加入した。

在籍2年目となった今シーズンのB1リーグ戦では57試合に出場し、1試合平均16.5得点6.0リバウンド3.7アシスト、3ポイントシュート成功率38.7パーセントを記録した。

今回の発表に際して、ホグがクラブを通じて寄せたコメントは以下の通り。

「千葉ジェッツのファンの皆さまへ

これまで本当にありがとうございました。

皆さまのおかげで、毎試合が特別なものとなり、一つひとつの瞬間がより意味のあるものになりました。

皆さまの愛情、変わらぬ応援、そして会場の熱気は、毎試合私たちに大きな力を与えてくれました。ここで過ごした時間の中で、皆さまからいただいたサポートに心から感謝しています。

このクラブを代表してプレーし、リーグ最高のファンの皆さまの前で戦えたことは、私にとって大きな誇りです。皆さまのことを心から恋しく思います」

【動画】千葉Jからホグに感謝の動画