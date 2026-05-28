ウェスト決勝第5戦後の会見に応じなかったビクター・ウェンバンヤマへリーグが警告

5月28日（現地時間27日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマが、27日の試合後に会見へ応じなかったことで、NBAがメディア対応規則違反として警告を発したと『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。

敵地ペイコム・センターで臨んだ「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・ファイナル第5戦。スパーズは、48分間のうち約37分でオクラホマシティ・サンダーへリードを許し、最終スコア114－127で敗れた。

2勝3敗で追い込まれたスパーズは、この試合でウェンバンヤマがいずれもシリーズ最少となるフィールドゴール成功率26.7パーセント（4／15）、3ポイントシュート成功率0.0パーセント（0／5）、20得点と不発。

22歳の長身ビッグマン（224センチ）は、6リバウンド2スティール3ブロックを残したとはいえ、前半はわずか1リバウンド。しかも、この試合でサンダーはウェンバンヤマがコートに立っていた時間帯でフィールドゴール成功率49パーセントをマーク。これはプレーオフにおいて、彼がコート上にいた時間帯で最も高い数値に。

スパーズにとって、ホームのフロストバンク・センターで開催される29日の第6戦はまさに正念場。この試合を落とせばシリーズ敗退となり、今シーズン終了となる。

第5戦ではウェンバンヤマだけでなく、ディアロン・フォックスもフィールドゴール成功率26.7パーセント（4／15）の計9得点に8アシスト3スティール、デビン・バセルも同18.2パーセント（2／11）の計6得点に4リバウンド4アシスト3スティールと苦しんでいただけに、彼らの奮起が求められる。