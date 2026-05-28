そこ開いてていいの？“胸下パックリ”衣装のリア、大胆肌見せで視線独占「これはヤバイ」「気絶」

ガールズグループITZYのリアが、大胆な衣装を完璧に着こなした。

リアは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】リア、“胸下パックリ”で大胆肌見せ

公開された写真には、白のノースリーブトップスにショートパンツを合わせたリアの姿が収められている。中央にカットアウトデザインが施されたトップスから大胆に肌を見せ、アンニュイな雰囲気とともに視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「美しすぎる」「キャー！」「これはヤバいって」「気絶する」といったコメントが寄せられている。

（写真＝リアInstagram）

なお、リアが所属するITZYは、5月18日に11thミニアルバム『Motto』をリリースした。

◇リア プロフィール

2000年7月21日生まれ。本名チェ・ジス。2019年2月にITZYのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当。歌唱力の高さがデビュー前から評価されており、ITZYのメンバー発表の際にはメディア各所がリアを「JYPの秘密兵器」と紹介した。過去に一度SMエンターテインメントに所属するも、親の反対によって退社している。カナダ留学の経験があり、「リア」という芸名は自身の英名「ジュリア」からとったもの。