なにわ男子・大橋和也、霜降り明星せいや原作の映画『人生を変えたコント』主演に決定！「主演が大橋くんだと知ってほんまにうれしかったです」

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お笑いコンビ・霜降り明星せいやによる半自伝小説『人生を変えたコント』が、主演・大橋和也（なにわ男子）で実写映画化決定。12月18日より全国公開されることが決定。コメント＆2ショット映像が公開された。

■「原作と台本を読んで、めっちゃ泣いてしまって…」（大橋和也）

映画『人生を変えたコント』の原作は、2018年に史上最年少でM-1グランプリ王者となり、世代を代表するお笑い芸人として今やテレビで観ない日はない、お笑いコンビ・霜降り明星せいやが自身の体験を書き下ろした同名の半自伝小説。2024年にワニブックスから発行され、発売わずか10日間で12万部突破、累計15万部超のベストセラーに。小学生から大人まで「胸が熱くなった」「涙が止まらなかった」とSNSでも話題となった。

高校に進学した春、突然始まったいじめによって青春を奪われかけたイシカワが、学校最大のイベントである文劇祭という大舞台で、大好きなお笑いにすべてをかけて自分らしさと人生を取り戻す、芸人・霜降り明星せいやとしての原体験をもとにした、笑って泣ける感動小説が実写映画化。

主人公・イシカワを演じるのは、2021年のデビューから瞬く間に人気を博し、国内外で活躍の勢いが止まらない、なにわ男子のリーダー大橋和也。アーティスト活動やバラエティのみならず、映画『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』『君がトクベツ』など人気作に出演し、俳優としても注目を集める大橋にとって、本作は2度目の映画主演作となる。

本作では、壮絶ないじめにあいながらも、持ち前の明るさと「お笑い」への真摯な想いを原動力に、逆境のなか、少しずつ味方を増やしていく高校生イシカワ役に挑戦。周囲を巻き込みながら前向きに突き進む「弱いけど強い」姿は、まさに大橋だからこそ表現できるキャラクターだ。

大橋キャスティングの意図について本作プロデューサーの松下は「底抜けに明るい陽の雰囲気、誰からも愛されるキュートさ、一方で芝居・ダンス・歌に真摯に向き合う実直さを目の当たりにして、なんてプラスの方向に振り幅が強い人なのだろうと感じていました。そして同時に、彼の陰の方向の振り幅を見たくなりました」とコメント。

原作を手がけたせいやは、「自分が手書きした本が映画化されて、こんなに大きなプロジェクトになり、しかも大橋君が主演だなんて、一生に一度あるかないかの夢」と本作への想いを明かし、大橋への信頼と期待感を見せた。

大橋は本作について「原作と台本を読んで、めっちゃ泣いてしまって…」「傷つけられた心をポジティブな気持ちに変えていくせいやさんの姿は、僕の生き方とも通じるものがあります。せいやさんの夢を、一緒に叶えたいです」と語り、自身とせいやの想いを重ねている様子だ。

監督、脚本を務めるのは、『かぐや様は告らせたい』シリーズ、『言えない秘密』などを手がけてきた監督・河合勇人と、『永遠の 0』『ラーゲリより愛を込めて』『ディア・ファミリー』などを手がけた脚本家・林民夫の名コンビ。笑いと涙に定評のある実力派ふたりのタッグは、広瀬すず主演『チア☆ダン～女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話～』、舘ひろし主演『免許返納!?』に続く、3本目となる。

さらに映画化発表と同時に、せいやと大橋和也の2ショット写真＆コメント動画も解禁。これまでも番組での共演などを通し交流のあるふたりが、学校を思わせる学習机で仲良く語り「楽しみ」と笑い合う、本作への期待が高まる内容となっている。

■霜降り明星・せいや コメント

■なにわ男子・大橋和也 コメント

■松下剛プロデューサー コメント