日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボした新ハッピーセット「ちいかわ」第2弾を5月29日に新発売します。

【写真】うさぎ、モモンガがかわいすぎる！ フィギュアのデザインを一挙に見る！

第2弾では、ちいかわたちがマクドナルドのマネジャーやクルーになった「3Dフィギュア」（全4種）のうさぎ、モモンガ、古本屋、シーサーがもらえます。3Dフィギュアは鉛筆の先に付けられるペンシルトッパーになっています。

29日のみ、マクドナルド公式アプリで配布される購入券を持った人限定になります。また、「朝マック」（午前5時〜10時30分）とレギュラーメニュー（午前10時30分〜翌日午前5時）のそれぞれの時間帯で、1人4個までの販売。「マックデリバリー」サービスおよびその他宅配サービスでの販売は停止。株主優待券、および「子育て支援パスポート」は使用できないとのことです。

ハッピーセット「ちいかわ」のほか、マクドナルドの店舗や商品が、動物や恐竜などのロボットに変形する「へんしん！マクドナルドロボ」の第2弾（全4種）も同日、販売を開始。「ほんのハッピーセット」の新作となるシールブック「スイミー」、ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 運ぶ乗りもの」も販売中です。