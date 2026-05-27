21年ぶり復活！ 現代仕様で蘇る名車

2026年5月現在、自動車業界では“昔の名車を現代風に再構築する”流れがますます強まっています。

新型EVや自動運転技術の話題が中心となる一方で、クルマ本来の運転感覚や機械らしい魅力を求めるユーザーも少なくありません。

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そうした中で、往年のスポーツカーを最新技術でよみがえらせるレストモッドモデルは、世界中のファンから大きな関心を集めています。

その話題の中心のひとつとなっているのが、英国で発表されたロータス「エスプリ」の新たなレストモッド仕様です。

2025年12月に公開されたこのモデルは、単なる懐古的な復刻車ではなく、クラシックカーの美しさと現代スポーツカーの性能を高次元で融合した1台として注目されています。

そもそもエスプリは、1975年に登場したロータスのミッドシップスポーツカーです。低く鋭いウェッジシェイプは、著名デザイナーのジョルジェット・ジウジアーロ氏が手掛けたもので、当時のスーパーカーデザインの象徴ともいえる存在でした。

未来感あふれるそのスタイリングは長年にわたり高い人気を誇り、2004年まで生産が継続。累計約1万台以上が販売されたロータスを代表する名車として知られています。

そして今回、その伝説的モデルを現代技術で再構築したのが英国のアンコール・デザインです。

同社はエスプリ誕生50周年を記念した特別プロジェクトとして、「シリーズI」を2025年12月5日に発表しました。

実に21年ぶりともいえるエスプリの“復活”ですが、その仕上がりは単なる旧車再現に留まらない内容となっています。

ボディサイズは全長4190mm×全幅1860mm×全高1110mm、ホイールベースは2420mmです。

基本的なフォルムは初代エスプリの特徴を色濃く受け継ぎながらも、細部には現代的なアップデートが施されました。

余計な装飾を避けたシャープなシルエットは、オリジナルデザインへの敬意を感じさせます。

一方で、灯火類にはLEDを採用し、17インチの5スポークアルミホイールを装備することで、クラシックな雰囲気と現代的な質感を両立しています。

また、ボディにはカーボンファイバー素材を積極的に使用し、100kg以上の軽量化を実現したとされています。

軽さを追求するロータスらしい思想は、このレストモッドモデルにも確かに受け継がれているようです。

カラー設定は8色の基本色が用意されるほか、オーナーごとの細かなオーダーにも対応。インテリアや装備内容まで個別に調整できるため、1台ごとに異なる仕様へ仕立てられる点も特徴となっています。

インテリアについても、大幅な進化が与えられました。室内はブラックを基調としながら、ブルーアクセントによって特別感を演出。

クラシックスポーツカーらしい空気感を残しつつ、現代車としての快適性も高められています。

特に目を引くのがメーターパネル周辺です。オリジナル車を思わせるラウンドデザインを意識しながらも、最新のデジタルメーターを採用。

さらにセンターディスプレイや360度モニター、シートヒーターなども搭載され、日常での使いやすさにも配慮されています。

古いスポーツカーにありがちな“不便さ”を極力減らしている点は、多くのユーザーにとって魅力的に映るかもしれません。

搭載されるエンジンは、リビルドされたオールアルミ製3.5リッターV型8気筒ツインターボです。

ミッドシップに搭載され、最高出力は400bhp（405.5PS）、最大トルクは350lb-ft（475Nm）を発揮します。

車両重量は1200kgとされており、ベースとなる「エスプリV8」より55PS以上のパワーアップが見込まれています。

そして注目すべきなのが、組み合わされるトランスミッションに5速MTを採用している点です。

近年の高性能車ではAT化が当たり前となっていますが、このモデルはあえてMTを選択しました。

それによって、ドライバー自身がクルマを操る感覚をより強く味わえる仕様になっています。

電子制御に頼り切るのではなく、人とクルマの一体感を重視した思想が感じられる部分です。

価格は43万ポンド（約9200万円から、2026年5月下旬時点）と案内されており、生産台数はわずか50台限定。

決して気軽に購入できるクルマではありませんが、その希少性の高さも含めて、世界中のコレクターやロータスファンから熱視線を集めています。

ネット上でも今回のエスプリ復活にはさまざまな声が上がっており、「昔のエスプリの雰囲気をちゃんと残してるのがいい」「最近のスーパーカーよりこっちの方が魅力的」「V8とMTを残してくれたのが嬉しい」「ロータスらしい軽量思想がちゃんとある」「このデザインは今見ても未来的」「限定50台はかなりレア」「内装のアップデートが絶妙」「価格は高いけどコレクターズカーとして価値がありそう」など、多くの反応が見られます。

クラシックと最新技術を融合した今回のエスプリは、単なる懐古モデルではなく、“現代だからこそ成立した1台”として、今後さらに注目を集めていきそうです。