夫が64歳で年金を受給し始めた場合、65歳以降に加給年金は支給されますか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、夫が64歳から年金を受給した場合、65歳以降に加給年金は支給されるのかについて解説します。
そのため、夫が64歳で年金を受給し始めた時点では、まだ加給年金は支給されません。加給年金が支給されるのは、夫が65歳に到達した後になります。
65歳時点で、次の条件を満たしている必要があります。
・夫の厚生年金加入期間が20年以上（240カ月以上）ある
・妻が65歳未満である
・妻の前年の年収が850万円未満（または所得が655万5000円未満）で、生計を同じくしている
これらを満たしていれば、夫が65歳になった後から、妻が65歳になるまで、加給年金が老齢厚生年金に上乗せされます。
2026年度（令和8年度）の加給年金額は、特別加算を含めて年額約42万3700円です。
ただし、妻自身に厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳前から受け取れる老齢厚生年金などの受給権がある場合は、夫の加給年金は支給停止になることがあります。
そのため、「妻が専業主婦かどうか」ではなく、「妻自身にどのような年金受給権があるか」が重要なポイントになります。
なお、妻が65歳になると、夫の加給年金は終了します。その代わり、妻側に「振替加算」がつく場合があります。
加給年金は自動で必ず支給されるとは限りませんので、夫が65歳になる前に、「ねんきん定期便」や年金事務所で加入期間や受給要件を確認しておくと安心です。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
今回は、夫が64歳から年金を受給した場合、65歳以降に加給年金は支給されるのかについて解説します。
Q：夫が64歳で年金を受給し始めた場合、65歳以降に加給年金は支給されますか？「主人が64歳で年金を受給し始めた場合、65歳になったときに、妻が65歳になるまで加給年金は支給されるのでしょうか？」（nanaさん）
A：64歳時点では加給年金はつきませんが、65歳到達時に条件を満たせば支給されます加給年金は、厚生年金に原則20年以上加入している人が65歳になったときに、65歳未満の配偶者などを扶養している場合に、老齢厚生年金へ上乗せされる制度です。
そのため、夫が64歳で年金を受給し始めた時点では、まだ加給年金は支給されません。加給年金が支給されるのは、夫が65歳に到達した後になります。
65歳時点で、次の条件を満たしている必要があります。
・夫の厚生年金加入期間が20年以上（240カ月以上）ある
・妻が65歳未満である
・妻の前年の年収が850万円未満（または所得が655万5000円未満）で、生計を同じくしている
これらを満たしていれば、夫が65歳になった後から、妻が65歳になるまで、加給年金が老齢厚生年金に上乗せされます。
2026年度（令和8年度）の加給年金額は、特別加算を含めて年額約42万3700円です。
ただし、妻自身に厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳前から受け取れる老齢厚生年金などの受給権がある場合は、夫の加給年金は支給停止になることがあります。
そのため、「妻が専業主婦かどうか」ではなく、「妻自身にどのような年金受給権があるか」が重要なポイントになります。
なお、妻が65歳になると、夫の加給年金は終了します。その代わり、妻側に「振替加算」がつく場合があります。
加給年金は自動で必ず支給されるとは限りませんので、夫が65歳になる前に、「ねんきん定期便」や年金事務所で加入期間や受給要件を確認しておくと安心です。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)