MC・上田晋也、アイドルの仰天発言に怒りの一刀両断「二度と敷居をまたがないで！」

5月25日（月）放送の『くりぃむナンタラ』では、6月11日（木）に後楽園ホールで開催される「新日本プロレスクイズ！間違えたらファン即引退SP」の出場権を懸け、自称プロレスファンの芸人、アイドル、ラッパーなど総勢16名が予選に挑んだ。

【映像】MC・上田晋也、アイドルの舐めた発言に怒りの一刀両断「二度と敷居をまたがないで！」

クイズは全員に出題され、3問終わるごとに成績下位者が脱落。最後まで勝ち残った4名だけが本戦への切符を手にするルールだ。

イベントはプロレスファンの前で行われるため、“イチャモン”での復活は通用しない。したがって、今回の予選も一切の“イチャモン”は厳禁の個人戦。本気で50問連続正解を目指せるメンバーを選抜する。

挑戦者たちはプロレスファンのプライドを懸け、言い訳無用の真剣勝負に挑んだ。

ところが、有田が「すごく基本的な問題」と語る人物当てクイズや、ファンなら絶対知っているべき「歴史に残る試合」からの出題に対し、当時をよく知らない若手レスラーや、プロレス好きを公言するアイドルたちが軒並み苦戦を強いられる。

大仁田厚のファンを公言するBALLISTIK BOYZ・松井利樹は、「大仁田の革ジャンに書かれた文字は？」という初級問題で、「爆波」と答えて不正解（正解は「邪道」）に。しかも周囲から「爆破の“破”の字が違う」「かめはめ波の波です」とツッコまれる始末で…。

2004年に長州力が両国国技館で発した名言にまつわる「俺は新日本プロレスのどこに立っていると発言したでしょう？」という問題では、「ど真ん中」という正解者が相次ぐなか、ウナギ・サヤカ、朱里、伊藤麻希ら女子プロレスラーたちは揃って「まんなか」と答えて不正解になる。

AKB48きってのプロレスファンとして知られる長友彩海にいたっては「心臓」と斜め上の回答を繰り出し、MCの棚橋弘至を呆れさせてしまう。

ここでウナギ、長友、伊藤の脱落が決定！

長友は「本当に新日本プロレスが大好きで、今日の出演が決まったときにお父さんにお話しして、『闘魂三銃士』の話を初めて聞いて、この2日間でいっぱい勉強した」と必死に訴える。

しかし、上田晋也は「2日間」という言葉に引っかかった様子。「二度とそこ（スタジオの境界線）の敷居をまたがないで！」と一刀両断。厳しすぎる“出禁宣告”に、スタジオは大きな笑いに包まれた。