今年1-4月、全国規模以上工業企業の利益が18．2％増加―中国

中国で国有工業企業と年間売上2000万元（約4億6000万円）以上の非国有企業を対象とする「全国規模以上工業企業」の1〜4月の利益総額が2兆4358億4000万元（約57兆1952億円）となり、比較可能ベースで前年同期比18．2％の増加となりました。

国有持株企業の利益総額は8271億5000万元で（約19兆4221億円）、前年同期比17．1％増加しました。株式制企業（株式会社）の利益総額は1兆8834億4000万元（約44兆2245億円）で、24．0％増加しました。外商および香港特別行政区・マカオ特別行政区・台湾投資企業の利益総額は5422億4000万元（12兆7322億円）で、2．3％増加しました。民間企業の利益総額は6511億4000万元（約15兆2892億円）で、23．7％増加しました。

1〜4月の鉱業の利益総額は3618億4000万元（約8兆4963億円）で、前年同期比26．0％増加しました。製造業の利益総額は1兆8019億9000万元（約42兆3120億円）で、20．4％増加しました。電力・熱供給・ガス・水道の生産・供給業の利益総額は2720億1000万元（6兆3870億円）で、1．9％減少しました。（提供/CGTN Japanese）