

水樹奈々

水樹奈々のTikTokアカウントが新規開設された。新規アカウントではアーティスト活動にまつわるMUSIC CLIPやライブ映像などがアップしていく。

現在、TikTokを中心にダンス動画がトレンドになっている「DISCOTHEQUE」の過去ライブ映像が公開中。「キングレコード」または「KING AMUSEMENT CREATIVE」公式TikTokアカウントで「DISCOTHEQUE」投稿キャンペーンも行っている。キャンペーン締切が5月いっぱいだったものが7月7日まで延長されることも決定した。

さらに、今年9月22日、23日に東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催されるオーケストラライブ「NANA MIZUKI LIVE GRACE 2026 -OPUS IV-」のファンクラブチケット先行の日程も昨日公開となった。5月29日18時から6月15日15時にかけて販売予定とのこと。

新曲としては、7月8日に New Single「CRIMSON BULLET」をリリースする。本作は20年以上の歴史があり、自身もフェイト・T・ハラオウン役として出演する「魔法少女リリカルなのは」シリーズの最新作「魔法少女リリカルなのはEXCEEDS Gun Blaze Vengeance」のオープニングテーマとなっている。楽曲の作詞は歴代のテーマソングと同様に水樹自身が手掛ける意欲作。楽曲のタイトル名の通り、真紅の衣装を纏う水樹が象徴的に描かれたジャケットが目を引く本作。今後シングルに収録されるカップリング曲情報近日公開となる予定だ。

昨年12月よりスタートした自身最長のライブツアー「NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026」が LIVE Blu-ray&DVD「NANA MIZUKI LIVE VISION × VISION＋」として9月16日にリリース。2026 年1月25日に開催された東京・TOYOTA ARENA TOKYO 公演に加え、2026年2月15日開催の香港・マクファーソン・スタジアム公演の模様も収録される。SPECIAL FEATURE として、2026年1月24日東京・TOYOTA ARENA TOKYO 公演のみ行われた楽曲や、ライブの裏側に迫ったツアーメイキング映像も収録予定。

更に KINGRECORDS STOREでは、SNSで公開されファンの間で大きな話題を呼んだ、水樹のデビュー曲「想い」をモチーフした25周年コンセプト・ビジュアルを使用したジオラマアクリルスタンドが付属する限定セットの発売される。