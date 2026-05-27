カシオ計算機は、「earU（イアユー）」ブランド第1弾、会話や周囲の音を聞き取りやすくするというヒアリングアシストイヤホン「ER-100」を2026年5月28日に発売する。

耳をふさがないカフ型

耳をふさがないカフ型の形状を採用したほか、片耳約8グラムの軽量設計により、快適な装着感と自然な聞こえを両立した。

外音とデジタル補正音が自然に重なり合い、音の距離感や方向を認識しやすく、聞きたい声がクリアに届く。ハウリングの原因とされる不要な共振を抑え、逆位相により音漏れを低減するなど、周囲に配慮した使い方ができる。

付け替え可能なスタイルアクセサリーを備え、気分やシーンに応じて好みにアレンジして使える。

聞こえの調整は専用のスマートフォンアプリ「earU」で行う。聞こえの状態をチェックして自動で音量や音質の調整が可能なほか、オフィスや屋外、レストラン、会議室など利用シーンに応じた切り替えにも対応する。

長時間の連続使用が可能なバッテリーを内蔵するほか、イヤホン本体を収納するだけで自動的に充電を行う充電ケースが付属。ワイヤレスイヤホンとして音楽鑑賞や通話も楽しめる。

付属のアクセサリーが異なる2モデル「ER-100PT」（カラーはネイビーブラック、アイボリーホワイト）「ER-100SH」（カラーはアイボリーホワイト）を用意する。

なお、スタイルアクセサリーを別売オプションとして6月中旬に発売する。

いずれも価格はオープン。