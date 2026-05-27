3児の母・近藤千尋、彩り抜群の手作り弁当披露「卵焼きの色が綺麗」「おにぎりミニサイズで可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/05/27】モデルの近藤千尋が5月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「卵焼きの色が綺麗」ハンバーグメインの弁当
近藤は「お稽古爆泣きこっちゃんでしたが、機嫌も直り安心」「ずっと送迎してるなぁ今日…」とつづり、手作り弁当の写真を投稿。ハンバーグをメインに、かぼちゃの煮物、パスタ、磯辺揚げ、卵焼き、2種類のおにぎり、ミニゼリーが彩りよく詰められている。
この投稿に、ファンからは「全部美味しそう」「元気が出る色合い」「す「おにぎりミニサイズで可愛い」「卵焼きの色が綺麗」「綺麗に詰めるコツを教えて欲しい」「送迎お疲れ様です」といった声が寄せられている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「卵焼きの色が綺麗」ハンバーグメインの弁当
◆近藤千尋、手作り弁当公開
近藤は「お稽古爆泣きこっちゃんでしたが、機嫌も直り安心」「ずっと送迎してるなぁ今日…」とつづり、手作り弁当の写真を投稿。ハンバーグをメインに、かぼちゃの煮物、パスタ、磯辺揚げ、卵焼き、2種類のおにぎり、ミニゼリーが彩りよく詰められている。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「全部美味しそう」「元気が出る色合い」「す「おにぎりミニサイズで可愛い」「卵焼きの色が綺麗」「綺麗に詰めるコツを教えて欲しい」「送迎お疲れ様です」といった声が寄せられている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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