有名女優「朝からガッツリ」残り物の食卓公開「ボリュームたっぷり」「品数豊富でバランスもバッチリ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/27】俳優の秋野暢子が5月27日、自身のInstagramを更新。残り物の朝食を公開した。
【写真】69歳ベテラン女優「品数豊富でバランスもバッチリ」残り物のたこ焼き使ったがっつり朝食
秋野は「今朝は残り物のたこ焼きです。朝からガッツリです」とコメント。ソースや鰹節のかかったたこ焼き6個をメインに、玉ねぎやきゅうりを使った副菜、ブルーベリーやバナナの乗ったヨーグルト、アイスタイプの栄養補助食品やドリンクなどが並ぶ朝食を公開した。
この投稿に、ファンからは「ボリュームたっぷり」「品数豊富でバランスもバッチリ」「パワーが出そう」「毎朝しっかり食べてて健康的」「ソースの匂いは食欲そそられる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「品数豊富でバランスもバッチリ」残り物のたこ焼き使ったがっつり朝食
◆秋野暢子「朝からガッツリ」残り物の朝食公開
秋野は「今朝は残り物のたこ焼きです。朝からガッツリです」とコメント。ソースや鰹節のかかったたこ焼き6個をメインに、玉ねぎやきゅうりを使った副菜、ブルーベリーやバナナの乗ったヨーグルト、アイスタイプの栄養補助食品やドリンクなどが並ぶ朝食を公開した。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ボリュームたっぷり」「品数豊富でバランスもバッチリ」「パワーが出そう」「毎朝しっかり食べてて健康的」「ソースの匂いは食欲そそられる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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