シンガー・ソングライターの椎名林檎が代表を務める有限会社黒猫堂は27日、経済学者・成田悠輔氏（40）のマネジメントを行うと発表した。成田氏はこれまで独自の視点からTBS「サンデージャポン」やテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」など数多くのテレビ番組に出演してきたが、これまで芸能事務所に所属していなかった。

同事務所は公式サイトを通じ「このたび有限会社黒猫堂は、成田悠輔氏のマネージメントを担うこととなりました」と報告。同社は合わせて、ヘアメイクアーティスト・稲垣亮弐氏の絵師としての活動についてもマネジメントを行うと発表。新たに2人のタレントプロフィールが公開された。

成田氏は1985年10月18日生まれ、東京出身。東京大学では最優秀卒業論文に与えられる大内兵衛賞を受賞した。東大卒業後には大学院を修了。マサチューセッツ工科大学でPh.D取得しイェール大学助教授、半熟仮想（株）代表、スタンフォード大学客員助教授、一橋大学客員准教授、東京大学客員研究員など兼歴任した。

これまで内閣総理大臣賞、ダボス会議（世界経済フォーラム）Young Global Leaders、MITテクノロジーレビューInnovators under 35、日本メガネベストドレッサー賞など数多く受賞。著書に「22世紀の資本主義：やがてお金は絶滅する」「22世紀の民主主義：選挙はアルゴリズムになり、政治家はネコになる」、番組「成田悠輔の聞かれちゃいけない話」「夜明け前のPLAYERS」「成田悠輔と愛すべき非生産性の世界」「成田悠輔のX-TALK」「walk」など。